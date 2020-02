Amalia Ercoli Finzi nominata Grande Ufficiale della Repubblica

Amalia Ercoli Finzi, diviene Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stata insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza al merito.

Ercoli Finzi, originaria di Gallarate, è docente onoraria del Politecnico di Milano.

“Una donna pioniera nel settore tech, che rappresenta un modello, non solo per le nostre studentesse nelle discipline STEM, ma per tutte le donne e gli uomini che trovano in lei una straordinaria fonte di ispirazione” spiega il Politecnico di Milano nella nota che annuncia la nomina.

“La vita di Amalia Ercoli Finzi è profondamente intrecciata alla storia della scienza e della tecnologia nel nostro Paese. È stata la prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica in Italia, proprio al Politecnico di Milano. Ha insegnato peacr molti anni meccanica orbitale nel nostro Ateneo, con cui continua a collaborare tuttora”.

“È conosciuta nel mondo per essere la madre di Rosetta, fondamentale missione spaziale a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Un’esplorazione cometaria realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, che si è conclusa nel 2016, con l’accometaggio della sonda. Suo il ruolo di Principal Investigator dello strumento SD2, il trapano montato sul lander Philae per perforare la superficie della cometa e fornire i campioni da analizzare”.

Dal 2018 un asteroide porta il suo nome, segno del riconoscimento dell’Unione Astronomica Internazionale per il lavoro svolto per la comunità scientifica internazionale nel campo della meccanica del volo spaziale e della progettazione di missioni spaziali.

Già a giugno Ercoli Finzi era stata insignita dal Presidente della Repubblica del Premio Giorgio Ambrosoli (nella foto sopra). A Gallarate era stata proposta dal locale Pd per l’onoreficenza cittadina e aveva ricevuto poi un riconoscimento. È stata anche ospite delle scuole e della manifestazione Duemilalibri.