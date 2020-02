Ambiente 5 Stelle: “Serve valutazione ambientale su Malpensa”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Ambiente 5 Stelle

Nei primi giorni di quest’anno il neo Presidente del CUV rilasciava una dichiarazione sulla stampa in cui affermava che “finalmente si e’ uniti negli intenti ” e che il consorzio da lui guidato avrebbe proposto sei punti da sottoporre al gestore aereo portuale SEA, sottolineando inoltre quanto fosse necessaria una VAS ( valutazione ambientale strategica).

A distanza di quasi due mesi il CUV ha stilato una bozza di documento da inviare a SEA dove vengono specificati i sei punti annunciati che in ordine sono: Sostenibilita’ Ambientale , Riduzione dell’inquinamento, collegamenti efficienti, ricadute occupazionali, programmazione e sviluppo territoriale, risorse e rappresentanza del territorio.

Presi nel loro insieme sono tutti punti condivisibili ma entrando nel merito degli argomenti

emergono evidenti contraddizioni, in particolare per quanto riguarda i collegamenti efficienti, per i quali vengono proposti sette progetti di infrastrutture viarie già previste nel PTRA scaduto nel 2009 e mai aggiornato . Nel frattempo nell’area interessata sono stati effettuati interventi infrastrutturali ed urbanistici importanti, tali progetti andranno a consumare ulteriore suolo in un territorio già abbondantemente compromesso. Va ricordato che nel mese di dicembre il comitato Unicomal si attivò inviando alle amministrazioni di oltre 30 comuni una mozione sugli stessi temi, con la richiesta di sottoporla ai consigli comunali, al fine di poter risolvere in condivisione i problemi derivanti dalla presenza di Malpensa sul territorio, cercando di aprire un canale di dialogo costruttivo visto l’unione e la convergenza di intenti.

Ad oggi però non è ancora avvenuto l’incontro con il CUV, quantomeno per confrontarsi ed unire le energie cercando di risolvere la situazione. Secondo la nostra visione non aiuta certo venire a conoscenza mediante i documenti del palese conflitto di interesse riguardante l’assetto societario di SEA, dove si scopre che tre comuni del CUV: Somma Lombardo, Ferno e Lonate Pozzolo , presenti nella commissione aero portuale , sono soci azionisti della stessa SEA.

Ambiente 5 Stelle vuole ribadire che sul tema Malpensa necessita mettere in campo tutte le valutazioni del caso, in particolare la VAS (valutazione ambientale strategica ) e la VIS (valutazione impatto sanitario) prima che qualunque intervento o decisione di un ulteriore sviluppo ed espansione di Malpensa venga presa in considerazione, e chiediamo che tutte le norme e le regole vigenti vengano rispettate ed attuate.