Anche l’associazione Carabinieri aderisce alla “domenica delle monetine”

Torna la “Domenica delle Monetine” e con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri diventa infrasettimanale.

Con l’adesione al progetto voluto da Gennaro Gesuito da parte dell’ANC sezione di Varese, Un Cuore con le ali e le guardie Ecozoofile-OIPA, la raccolta delle monetine “rosse” (Cioè da 1,2,5 centesimi) durerà dal 15 febbraio al 13 di giugno.

La raccolta avverrà presso la sede dell’associazione, in via Magenta 2, dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 17.30. Come per gli altri anni, sarà comunque possibile consegnarle nei negozi che esporranno la locandina come aderenti all’iniziativa.