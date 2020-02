Ancora atti vandalici nel sottopasso di via Cairoli

Il mercoledì è la casa di senzatetto che col suo cane saluta, chiede l’elemosina e dà un’occhiata a che tutto vada per il verso giusto.

Ma nelle ore serali e nel fine settimana quel passaggio pedonale diventa terra di nessuno, e i vandali se ne accorgono: ultimo ma non ultimo è stato il danneggiamento legato alla rottura di una luce che serve all’illuminazione del passaggio che conduce fra la zona dell’ospedale e della ex Visnova verso la via XXV Aprile.

Già l’anno scorso si verificano diversi vandalismi, che esasperano i frequentatori del sottopasso: i residenti e chi fa sport dedicandosi una corsa serale.