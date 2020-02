Aquarama, il duo live alle Cantine. Nel weekend anche l’Ariele Frizzante’s Karaoke

Il fine settimana parte dalle Cantine Coopuf venerdì 14 febbraio con il concerto degli Aquarama, duo toscano composto da Dario Bracaloni e Guglielmo Torelli, freschi dell’uscita della loro ultima fatica discografica dal titolo “Teleskop”.

Dopo il primo album, “Riva”, pubblicato su Fresh Yo! Label/IRMA records nel 2017 e seguito da un tour di circa 90 date tra Francia ed Italia, i ragazzi tornano con pezzi dalle sfumature pop, a cavallo tra sapori vintage e groove moderno. C’è grande attenzione intorno al progetto, che ha firmato con due etichette estere, la tedesca Pop Up Records e la francese Sand Music. L’apertura delle porte è alle ore 21.30, con ingresso a 7 euro inclusa consumazione.

La serata prosegue al Twiggy dove, da mezzanotte in poi, c’è il dj set di Danny Boy, station manager di Radio NBC Milano e co-founder ed editor della webzine Save the Tape.

Sabato 15 febbraio torna invece l’appuntamento con l’Ariele Frizzante’s Karaoke. Ariele Frizzante, accompagnato da Elton Novara e la sua chitarra, propone un mix tra le migliori e le peggiori canzoni mai scritte, per farle cantare e ballare a tutti i presenti. Non è richiesto nessun talento per poter stringere il microfono. L’evento inizierà alle 22.30. Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 0332 1967097, mandare una mail all’indirizzo prenotazioni@twiggyvarese.com oppure compilare il form sul sito www.twiggyvarese.com.