Assicurazioni RC Auto: a Varese i premi sono più bassi rispetto alla media nazionale

Nella provincia di Varese il costo medio dell’assicurazione RC Auto è inferiore rispetto alla media italiana: è questo il positivo dato che emerge dalle rilevazioni compiute da Assicurazione.it, noto portale dedicato alla comparazione di polizze e altri prodotti.

Nella sezione dedicata del sito, visionabile a questo link, si evince in modo chiaro il fatto che gli automobilisti del Varesotto possano usufruire di costi per l’assicurazione RC Auto leggermente inferiori rispetto alla media italiana.

I numeri della provincia di Varese comparati a quelli nazionali

La rilevazione più recente, ovvero quella del mese di gennaio 2019, parla di un costo medio annuo della polizza obbligatoria per poter circolare con la propria auto pari a 424,65 euro per quel che riguarda la provincia di Varese, mentre la media nazionale è di 536,18 euro.

Attualmente, dunque, si può affermare che l’acquisto di tali polizze risulta, in provincia di Varese, inferiore del -20,79%, una percentuale tutt’altro che trascurabile.

In tutto l’anno appena conclusosi la situazione relativa ai prezzi delle polizze RCA è stata piuttosto stabile in questa provincia: il livello dei prezzi, infatti, è risultato essere inferiore alla media nazionale per percentuali che spaziano dal -20% al -23%, trascurando i decimali.

Altre statistiche interessanti riguardanti il Varesotto

Un ulteriore dato assai interessante che viene messo in evidenza da Assicurazione.it è inoltre quello relativo al valore medio dei veicoli circolanti.

Sulla base di quanto evidenziato, si evince che nella provincia di Varese il valore medio delle auto è pari a 11.631,73 euro ed è dunque superiore, se pur di poco, alla media nazionale, la quale si attesta su 11.052,85 euro.

Gli automobilisti di Varese, dunque, possono dirsi molto soddisfatti di questo dato, anche in considerazione del fatto che i premi assicurativi riguardanti questa provincia risultano essere in calo: secondo Assicurazione.it, infatti, rispetto a 6 mesi fa si è registrato un decremento del premio medio del -2,91%.

Trend incoraggianti, ma premi ancora oggettivamente alti

Pur trattandosi, come visto, di dati incoraggianti, sono ancora tantissimi i cittadini che ritengono con fermezza il fatto che i costi per le polizze RC Auto, nonché quelli relativi a tutti gli altri aspetti amministrativi correlati al possesso e all’uso del mezzo, siano davvero troppo alti.

Del medesimo parere sono, peraltro, numerose associazioni dei consumatori, le quali negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di vere e proprie battaglie per evitare che i cittadini debbano pagare cifre così salate, soprattutto in un periodo di crisi economica e di diffusa disoccupazione, come quello attuale.

Non è certamente per caso, d’altronde, se tante persone stanno valutando delle soluzioni alternative rispetto all’acquisto, e alla relativa gestione, di un’auto di proprietà.

L’alternativa del noleggio a lungo termine

Si sta consolidando sempre di più, infatti, il cosiddetto noleggio a lungo termine, formula che consente di disporre di un’auto proprio come se si trattasse di un veicolo di proprietà, con la differenza che il veicolo è semplicemente noleggiato.

Sono ormai tantissime le società che offrono servizi di noleggio a lungo termine, come FacileRent, e questa formula sa effettivamente garantirsi molto interessante sia dal punto di vista economico, sia a livello di comodità burocratica.

Il fatto che si possa scegliere tra modelli di auto di molte diverse tipologie, inoltre, è considerato un ulteriore motivo per valutare in modo assai concreto questa possibilità.