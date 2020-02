Assistenza ai disabili, la discussione si sposta in commissione regionale

La discussione sulla delibera relativa ai contributi per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi si sposta in Commissione sanità e welfare, nella seduta della settimana prossima, il 12 febbraio. È la mediazione raggiunta oggi in Consiglio regionale tra il Pd e l’assessore Bolognini: il Partito Democratico ha accettato di ritirare la mozione con cui chiedeva all’assessore di ripristinare contributi e criteri precedenti la delibera del 23 dicembre, come chiesto dall’Aula il 14 gennaio, in cambio dell’impegno a portare la discussione in seno alla commissione entro una settimana.

“I disabili gravi e gravissimi hanno bisogno di quelle risorse per l’assistenza – spiega il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – e non è plausibile che la Regione le riduca, anche perché il Governo ha nel frattempo aumentato di venti milioni lo stanziamento destinato alla Lombardia. La giunta regionale non ha ancora preso una decisione che dovrà comunque arrivare entro il mese di febbraio, e noi chiediamo di discuterne apertamente e concretamente in commissione, alla luce del sole, per arrivare al risultato che i disabili e le loro famiglie si attendono.”