Assistenza al malato, le Acli raccolgono le firme per una proposta di legge

La sezione Acli di Busto Arsizio ha iniziato una raccolta firme per una proposta di legge per aiutare coloro che hanno bisogno di assistenza nella cura del malato, in termine tecnico di un “caregiver”, “colui che si prende cura”.

La proposta di legge serve per: aiutare le famiglie a non sentirsi sole grazie a una rete che favorisca la presa in carico pubblica e l’accompagnamento alla progettazione di percorsi di cura; valorizzare ciò che già esiste, ricomponendo le parti di un mosaico di servizi, prestazioni e aiuti complesso e spesso inaccessibile; promuovere maggiore informazione e formazione sul tema, nella consapevolezza che i bisogni di cura in Lombardia cresceranno esponenzialmente nei prossimi anni.

Le firme vengono raccolte nella sede del Comune di Busto Arsizio (orario ufficio, fino al 29 febbraio).