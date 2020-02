Astuti (Pd) sul caso Auchan-Conad: “La Regione apra un tavolo di monitoraggio sulla grande distribuzione”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia interviene sul caso Auchan-Conad. Il consigliere regionale Samuele Astuti, a seguito dell’audizione che si è tenuta oggi in Commissione attività produttive della proprietà, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti delle istituzioni dei territori, chiede che «La Regione apra un tavolo regionale di monitoraggio sulla grande distribuzione e avvii da subito politiche attive del lavoro per i dipendenti ex Auchan».

«Oggi è stato reso noto che 29 punti vendita, dove erano impiegati 1400 lavoratori, non entreranno nella rete Conad – continua il consigliere regionale del Pd – ma per loro sono in corso trattative con altri soggetti. Il nostro auspicio che anche a loro sia data la stessa attenzione che agli altri addetti del gruppo e siano salvaguardati i posti di lavoro. L’obiettivo deve essere zero esuberi».

«Per quanto riguarda le sedi amministrative di Rozzano e Roncadelle – che vivono la situazione più critica, e nelle quali sono ancora ad oggi impiegati 516 addetti – conclude Astuti – che l’azienda, insieme alla Regione, attivi con fondi propri, senza aspettare la fine delle trattative, percorsi di formazione riqualificante e di politiche attive del lavoro mentre i dipendenti sono ancora in sede. È necessario che la Regione apra un tavolo di monitoraggio del settore della grande distribuzione e della logistica che sta attraversando una crisi ormai strutturale che non può essere ignorata».