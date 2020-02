Azioni e informazioni chiare per i lavoratori obbligati a rimanere a casa

A seguito della manifestazione e dell’estensione di contagi dovuti al Coronavirus in alcune zone della Lombardia, I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil si sono messi immediatamente in contatto con la Regione per conoscere le azioni e misure che la Giunta regionale e il Governo stanno mettendo in campo per far fronte all’emergenza.

In particolare è stato chiesto al Presidente Fontana la necessità, da un lato di dare la più immediata, diffusa ed esaustiva informazione ai lavoratori e alle lavoratrici che a partire da lunedì non dovranno recarsi al lavoro per un tempo ad oggi indeterminato, dall’altro di istituire con urgenza un tavolo per condividere – anche con le associazioni imprenditoriali – gli strumenti ordinari e straordinari più idonei per la gestione dell’emergenza lavorativa, che si aggiunge a quella sanitaria.

Il tavolo di confronto è in programma lunedì 24 febbraio.

Per adottare comportamenti e azioni uniformi i sindacati invitano tutte le strutture a valutare l’opportunità di non convocare nè indire assemblee, attivi, manifestazioni, presidii e quant’altro, che non siano assolutamente necessarie e urgenti. Questo ovviamente vale in maniera tassativa e inderogabile per le zone oggetto delle ordinanze restrittive.

«Vogliamo infine esprimere la vicinanza, la solidarietà e la gratitudine di CGIL, CISL e UIL a tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano nei servizi sanitari, comunali, di emergenza urgenza e protezione civile che, in queste ore, sono in campo con professionalità e dedizione per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha colpito alcune zone della nostra regione» hanno dichiarato in una nota a firma congiunta le tre sigle.