Besnate, sulla piazza del paese compare la bandiera fascista

Sventola in piazza a Besnate la bandiera con il simbolo bellicoso della Repubblica Sociale Italiana.

A due passi dalla chiesa e dalla vicina piazza del municipio, proprio nel cuore del paese. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore, con tanto di foto.

Il vessillo sul balcone è la bandiera tricolore con l’aquila che regge il fascio littorio. È il vessillo normalmente usato come bandiera della Repubblica Sociale Italiana, l’illegittimo Stato fantoccio governato da Mussolini tra 1943 e 1945 (il legittimo governo, dopo l’armistizio e la presa di Roma, si era trasferito a Brindisi) e che continuò la guerra fino alla primavera al fianco di Hitler e della Germania nazista.

«La Polizia Locale si è attivata per farla rimuovere» assicura il sindaco Giovanni Corbo, che è alla guida di una civica di centrosinistra ed è segretario provinciale del Pd. «Non sappiamo chi sia la persona che l’ha esposta. Abbiamo informato anche i carabinieri, per capire se possa configurarsi un reato. Nel frattempo abbiamo chiesto le verifiche del caso e di farla rimuovere, se fosse un reato».

Per la precisione la bandiera della RSI era formalmente diversa, il vessillo con l’aquila – usato dalle Forze Armate – è divenuto però nel Dopoguerra come simbolo dei neofascisti. La bandiera in piazza a Besnate, segnala un lettore, è comparsa già lunedì.