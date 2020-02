Biblioteca di Saronno: inaugurato lo sportello d’ascolto con i Carabinieri

Uno sportello d’ascolto con il comandante dei Carabinieri di Saronno Pietro Francesco Laghezza sarà da oggi, giovedì 6 febbraio a disposizione ogni 1° e 3° giovedì del mese per chiunque desideri confrontarsi con i Carabinieri per qualsiasi tipo di problematica. Un momento di confronto pensato soprattutto per i giovani che sono i maggiori frequentatori della biblioteca. Bullismo e cyberbullismo, stalking, truffe sono solo alcune delle tante problematiche con cui si può venire a contatto in particolar modo durante il periodo giovanile.

«L’obiettivo è dire ai giovani che siamo a portata di mano, che non siamo lontani e distanti» ha commentato il Comandante Laghezza in occasione dell’inaugurazione dello sportello «non voglio che ci sia tra me e un ragazzo là fuori l’immagine di dover varcare le porte di una caserma, con tanto di militare che ti identifica e ti generalizza per poter parlare con qualcuno ed esporre un problema di qualsiasi natura. Vogliamo stare in mezzo alla gente, in questo caso ai giovani».

Lo sportello sarà disponibile presso la biblioteca civica di Saronno ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 16 alle ore 17.