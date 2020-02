Bonus cultura: registrazioni dal 5 marzo per i nati nel 2001

Torna il Bonus cultura, il contributo di 500 euro che i diciottenni possono spendere in libri, musei, corsi, concerti e, da quest’anno, anche per gli abbonamenti ai quotidiani, anche in formato digitale

Il contributo riguarda i ragazzi nati nel 2001 che nel 2019 hanno compiuto 18 anni.

Le registrazioni partono dal prossimo 5 marzo sul portale 18App .

I destinatari del bonus cultura potranno spendere i loro 500 euro spendere fino al 28 febbraio 2021.

Sul sito 18App si trovano tutte e indicazioni e un comodo servizio di ricerca per trovare nella propria zona i negozi autorizzati al pagamento con il bonus cultura.