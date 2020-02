Bortolo Ciuchet e sfilata dei carri, due giorni di festa per il Carnevale

Laveno Mombello si prepara a festeggiare il tradizionale Carnevale con due giorni di festa. Il primo appuntamento è per sabato 29 febbraio a Mombello, in Piazza Santo Stefano dove un gustoso pranzo al sapore di polenta e salamini, anticipa un pomeriggio di festa.

Dalle 14 e 15 infatti, entrerà in scena il Bortolo Ciuchet, la tradizionale maschera mombellese che farà il discorso alla cittadinanza. Dopo una giornata di danze e divertimento, alle 16 si procede con la premiazione della “Mascherina Mombellese”, della “Mascherona Mombellese” e dei gruppi mascherati.

In chiusura, e come vuole la cerimonia, si terrà la condatta del Bortolo Ciuchet e il corteo al campo dell’oratorio. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’oratorio e dal Teatro Franciscum.

Domenica 1 marzo la festa continua sul lungolago, dove si terrà la sfilata dei carri allegorici a partire dalle 14 e 30 e organizzata dalla Pro Loco.