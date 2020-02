Brezzo di Bedero: tre lutti ai inizio anno che hanno colpito la comunità

L’inizio dell’anno 2020 a Brezzo di Bedero – che già il 1° gennaio aveva commemorato il decennale della scomparsa dello storico Parroco Don Domenico Colombo, a cui verrà dedicato un particolare momento di ricordo, onorandone la memoria con segni e testimonianze – è stato segnato da momenti di grande tristezza, con tre lutti ravvicinati che hanno suscitato forti emozioni e commozione.

La Signora Alessandra, vedova del Sindaco Luigi Cassani, si è spenta serenamente all’età di 99 anni.

Nei ricordi di un bambino dai 6 ai 12 anni – il periodo del mandato del Sindaco Cassani dal

1972 al 1978 – la Signora si distingueva per la sua presenza accanto al marito, sempre discreta, signorile ed elegante, con cui contribuiva ad accrescere l’autorità e l’autorevolezza del Sindaco.

E così verrà ricordata da tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Luigi Cassani è stato un Sindaco che ha saputo rivolgere una grande attenzione alla cultura, con l’avvio di rilevanti iniziative, e al settore sociale, con il sostegno dello storico Asilo Infantile comunale, di cui è stato anche Presidente.

Ma soprattutto, in un periodo in cui la serietà era prerogativa di ogni amministratore pubblico, quale caratteristica minima e imprescindibile, spiccavano le sue le doti di signorilità, di cortesia e di affabilità.

Alla cerimonia funebre presso il cimitero di Brezzo di Bedero, dove la Signora Cassani è stata

tumulata accanto al marito, un piccolo gruppo di Bederesi ha atteso il feretro ed i familiari, in

arrivo da Arese. Poche persone che hanno saputo trasmettere ai figli e ai nipoti la sensazione di una comunità accogliente, stretta attorno al dolore della famiglia e riconoscente verso chi ha fatto tanto per Brezzo di Bedero.

A distanza di poche ore dalla Signora Cassani ci ha lasciati la maestra Gaetana della Scuola Elementare di Bedero. Un lutto che ha suscitato profonda commozione soprattutto fra i tantissimi suoi scolari degli anni sessanta e settanta.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social network e i ricordi di chi ha rivissuto

momenti belli e lontani della propria infanzia, con la tristezza nel cuore. In alcuni casi un

sintetico messaggio “La mia maestra”, apparentemente semplice, ma profondo nell’esprimere

tutto il dolore e tutta la gratitudine per la ricchezza che ci ha saputo trasmettere alla Scuola

Elementare.

Era un grande piacere incontrarla, fino a pochi anni fa, e sentire il suo affetto, la sua simpatia, i suoi ricordi di episodi tanto lontani nel tempo e tanto nitidi nella sua memoria.

La proverbiale memoria delle maestre.

E di nuovo, a febbraio, un altro gravissimo lutto, questa volta improvviso ed inaspettato.

La scomparsa prematura del nostro amico Ezio è stata dolorosa per i suoi cari, per la comunità di Brezzo di Bedero, per tutti gli Alpini, del nostro Gruppo e della Sezione di Luino, di cui era Vicepresidente.

Ezio lascia un vuoto incolmabile, mancheranno la sua simpatia, la sua cordialità, la sua straordinaria passione e la dedizione verso le attività a favore del prossimo organizzate

dall’Associazione Nazionale Alpini.

Daniele Boldrini