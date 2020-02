“Bunker Suona!” e lascia il palco ai giovani musicisti

Dare spazio alle proposte emergenti, questo l’obiettivo della rassegna “Bunker Suona!”, una serie di serate live che si terranno da febbraio ad aprile al The Bunker di Varese, in via Manin 30 e organizzata da Madboys Eventi & Concerti. I concerti saranno svolti dalle band in versione unplugged, per valorizzarne il talento e permettere al pubblico di apprezzare i brani proposti in una dimensione più intima.

Giovedì 6 febbraio i Radio Aut presenteranno il loro repertorio di brani inediti, caratterizzati da un sound influenzato dai Negrita e dalla scena rock anni novanta, con l’energia e la freschezza di un gruppo già molto apprezzata in provincia.

L’appuntamento seguente sarà giovedì 20 febbraio con con Lumache Rosse, nome d’arte di Samuele Di Rienzo, giovane cantautore nato a Varese, che mescola leggerezza ed ironia in pezzi dalle sonorità indie.

L’ingresso sarà libero ed i concerti inizieranno alle ore 22.00.