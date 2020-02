“Una buona legge per lo sviluppo dell’Italia”, incontro con Antonio Misiani

Incontro in sala consiliare con il vice ministro all’economia e finanze, Antonio Misiani. L’iniziativa, organizzata dal Partito Democratico dell’area Laghi Sud, in collaborazione con la Federazione Provinciale di Varese, è in programma questa sera, lunedì 10 febbraio, ore 20.45.

“Una buona legge per lo sviluppo dell’Italia” è il titolo della serata che avrà come tema la Legge Di Bilancio 2020 spiegata direttamente da uno dei suoi autori, il vice ministro Misiani.

Al suo fianco nell’incontro, moderato dal vice direttore di VareseNews, Michele Mancino, il senatore Alessandro Alfieri e Giovanni Corbo, segretario provinciale PD e sindaco di Besnate.