Il Busto 81 vince, Verbano e Varesina non si staccano

Domenica che sorride alla capoliste nei campionati di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza il Busto 81 supera il Settimo e si tiene il primo posto, torna invece al successo il Gavirate in Promozione dopo due pareggi.

ECCELLENZA

Il Busto 81 non soffre di vertigini, batte 2-0 il Settimo Milanese e rimane a +4 sul Verbano, che ritrova la vittoria passando 2-1 a Milano sull’Alcione. Rimane in scia anche la Varesina che supera all’ultimo respiro la Vergiatese in una gara molto divertente contro la Vergiatese. Si crea un solco tra le prime tre e il resto del gruppo con le sconfitte della Rhodense, trafitta 2-0 in casa dal Calvairate, e della Vogherese, battuta 3-2 a Mariano. Pareggio esterno per la Sestese, 1-1 a Castano Primo, l’Ardor Lazzate espugna 2-0 Pavia mentre l’Accademia Pavese passa 1-0 a Fenegrò.

CLASSIFICA: Busto 81 44; Verbano 39; Varesina 38; Rhodense 33; Vogherese 32; Accademia Pavese 31; Calvairate, Ardor Lazzate 29; Vergiatese, Alcione 28; Pavia 27; Settimo Milanese 25; Sestese 23; Mariano 21; Castanese 19; Fenegrò 16.

PROMOZIONE

Il Gavirate, dopo due pareggi, torna alla vittoria battendo 3-0 il Gorla Maggiore. Tornano a 14 i punti di vantaggio dei rossoblu sulla Base 96, che non va oltre lo 0-0 contro l’Universal Solaro. Risultato a occhiali anche per la Besnatese a Uboldo mentre vincono il Sedriano, 3-1 contro il Vighignolo, e il Meda, 2-1 a Magenta. Cade in casa il Morazzone, sorpreso 2-1 dal Vittuone, con lo stesso risultato l’Olimpia si prende i tre punti a Fagnano mentre il Cas esagera infliggendo un pesante 5-1 all’Union Villa Cassano.