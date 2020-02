Cade dalla bicicletta, viene soccorso dall’ambulanza

Nel primo pomeriggio di lunedì 10 febbraio il personale sanitario è intervenuto a Varano borghi in via Casale Litta per una brutta caduta dalla bicicletta che ha coinvolto un uomo di 63 anni.

Sul posto, per prestare soccorso, è arrivato immediatamente il personale dell’SOS di Azzate in codice giallo. L’uomo è stato medicato sul posto e si sta valutando il trasferimento in ospedale.