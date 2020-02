Carnevale 2020: tutti gli eventi in provincia di Varese

Il carnevale 2020 è ormai alle porte e in molti paesi del Varesotto le Pro Loco, scuole, associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici.

Anche quest’anno stiamo raccogliendo in questo articolo tutti gli eventi organizzati cercando di valorizzare il lavoro dei tanti volontari che si adoperano ogni anno per rendere speciale questa tradizione.

Ecco una raccolta dei principali eventi organizzati nei vari comuni del Varesotto. Nel caso ci fosse sfuggito qualcosa e volete segnalarcelo potete compilare questo modulo.

Tutti quelli che abbiamo raccolto fino ad ora sono in questo elenco:

Agra Carnevale 2020

La Pro Loco di Agra ha organizzato una festa per il carnevale, il “Carnevale agrese”, che si terrà sabato 29 febbraio presso il Parco Daini di Agra alle ore 15.00. Ci saranno animazione, giochi, musica ed intrattenimento per bambini, e l’evento si concluderà con la sfilata delle mascherine.

Albizzate Carnevale 2020

Il carnevale di Albizzate sarà il giorno 22 febbraio, organizzato dalla Pro Loco con la partecipazione del comune e delle associazioni albizzatesi, a tema libero ma con particolare attenzione all’ecologia. La sfilata partirà alle 14.00 in piazzale Sefro ed arriverà alle 15.30 in piazza IV novembre con la festa conclusiva.

Angera Carnevale 2020

Il carnevale di Angera è organizzato dalla comunità pastorale San Carlo con il contributo della Pro Loco. Venerdì 28 febbraio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 ci sarà la festa alla palestra delle scuole elementari di Taino organizzata con i ragazzi delle scuole medie. Sabato 29 ci sarà la sfilata dei carri, accompagnata dalla banda Santa Cecilia, animazione e gruppi folkloristici, che partirà alle 14.30 dall’oratorio di Angera, che passerà per il centro storico e finirà sui prati intorno a piazza Garibaldi.

Arcisate Carnevale 2020

Il carnevale di Arcisate, organizzato dalla Pro Loco, si terrà sabato 29 febbraio e avrà come tema “Alice nel paese delle meraviglie”. La sfilata partirà da Brenno Useria alle ore 14.00, farà tappa in via Monte Grappa davanti al centro ricreativo Monte Useria e, accompagnata dalle due bande locali, proseguirà fino al municipio per un’altra sosta. Il percorso si concluderà all’area feste della Lagozza, dove i più piccoli potranno divertirsi con giochi gonfiabili e con uno spettacolo di giocoleria.

Azzate Carnevale 2020

Gli oratori e le amministrazioni comunali di Azzate, Brunello e Buguggiate ha organizzato una sfilata per carnevale a tema “Vichinghi contro Romani”. La sfilata si terrà domenica 23 febbraio e partirà alle ore 14.30 dall’oratorio di Azzate, per arrivare all’oratorio di Buguggiate, dove verranno offerte dalle amministrazioni comunali le chiacchiere. In caso di maltempo la manifestazione slitterà a giovedì 27 febbraio alle ore 20.00.

Besano Carnevale 2020

La Pro Loco di Besano ha organizzato il Carnevale Besanese, che si terrà il 29 febbraio. La partenza sarà alle 14.30 da via Fornaci, l’arrivo è previsto per le ore 15.30 in piazza mercato. La festa prevede polenta, salamino e fagioli a cura del gruppo Alpini di Besano, a seguire, pane Nutella e chiacchiere preparate dalla Pro Loco di Besano. Per concludere, verranno premiate la famiglia più stravagante, la maschera più simpatica ed il gruppo più originale.

Bisuschio Carnevale 2020

La Pro Loco di Bisuschio, con il patrocinio del comune, ha organizzato l’edizione 2020 del carnevale bisuschiese che si terrà sabato 29 febbraio. Il tema sarà la città di Tokio. La partenza della sfilata dei carri sarà alle 14.30 da viale Cicogna e tornerà al campo sportivo dell’oratorio dove seguiranno spettacoli di intrattenimento, giochi e stand gastronomici. Saranno presenti musicisti ed artisti di strada.

Bodio Lomnago Carnevale 2020

Il carnevale di Bodio Lomnago sarà domenica 23 febbraio, organizzato dalla Pro Loco, dall’asilo Sant’anna, dalla scuola primaria di Bodio Lomnago e dagli oratori di Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia. Ci saranno maschere ed una sfilata di carri che partirà alle 14.30 dall’oratorio di Bodio Lomnago, arrivando a Cazzago Brabbia per un rinfresco passando per la pista ciclabile.

Cadegliano-Viconago Carnevale 2020

Il carnevale di Cadegliano Viconago si svolgerà nei giorni di sabato 22 e domenica 23 febbraio. Il giorno 22 alle 14.30 partirà il carro per Marchirolo, la giornata proseguirà con aperitivo alle 18.00, cena alle 19.30 e tombolone alle 21.00. Domenica 23 alle 14.00 partirà il carro per Cugliate, ci sarà un aperitivo alle 17.00 e la cena con risotto alle 19.30.

Cantello Carnevale 2020

Il “ventiquattresimo carnevale degli oratori” di Cantello sarà il giorno 29 febbraio, organizzato dalla Parrocchia con la collaborazione della Pro Loco. Si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18, ci saranno tre carri che partiranno da piazza De Gasperi e faranno il giro del paese. Ci sarà uno spettacolo di magia per i più piccoli.

Cardano al Campo Carnevale 2020

Il “Carnevale cardanese” è stato organizzato dalla Pro Loco e dalla Città di Cardano al Campo, in collaborazione con Associazione Comitato Genitori, Asilo Nido Bossi, Scuola dell’Infanzia Porraneo, Cooperativa musicale La Filarmonica, Centro Anziani e Protezione Civile, con la partecipazione di Balance Academy. Si terrà sabato 29 febbraio ed avrà come tema il clima. Il ritrovo sarà in via Carreggia al parcheggio del campo sportivo, la sfilata dei carri partirà alle 14.30, attraverserà il centro di Cardano e arriverà in piazza Ghiringhelli intorno alle 16.00 dove verranno premiate le maschere migliori, per lasciare poi spazio all’intrattenimento con un mago illusionista e alla merenda, fino alle 18.30.

Casalzuigno Carnevale 2020

Il carnevale di Casalzuigno verrà festeggiato il 23 febbraio presso l’oratorio in via Sanda a Casalzuigno, organizzato dalla Pro Loco, la Parrocchia locale e l’associazione Matt e Brustigà. Si svolgerà interamente nel salone dell’oratorio dalle ore 14.30 alle 18.30, verrà offerta la merenda, saranno svolti dei giochi e la sfilata delle maschere.

Cassano Magnago Carnevale 2020

La sfilata del carnevale di Cassano Magnago sarà il 23 febbraio, organizzata dalla comunità pastorale San Maurizio con il patrocinio del Comune. La partenza sarà alle ore 15, il corteo passerà per le vie di Cassano Magnago. In caso di maltempo verrà posticipata a sabato 29 febbraio. Il giorno 22 febbraio ci sarà invece la cena all’oratorio San Carlo di Cassano Magnago dalle ore 19.30.

Castiglione Olona Carnevale 2020

Il carnevale di Castiglione Olona sarà il 29 febbraio ed avrà come tema il clima. L’evento prenderà il via alle ore 14.30 all’oratorio di Castiglione Olona in via Verdi, seguiranno sfilate per il paese, musica e giochi. Il carnevale di Gornate Superiore sarà invece il 23 febbraio dalle ore 15.00, la sfilata partirà alle ore 15.00 dall’oratorio di Gornate Superiore in via Santa Caterina. Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco, dall’associazione Amici di Castigliona con la collaborazione delle associazioni locali ed il patrocinio della Città di Castiglione Olona.

Castronno Carnevale 2020

La quarantesima edizione del carnevale di Castronno è organizzata dalla parrocchia, con il patrocinio del comune, e si terrà il giorno 23 febbraio. Il tema sarà il giurassico, la sfilata partirà alle 14.30 dal parcheggio delle scuole, all’arrivo in piazza ci sarà uno spettacolo per bambini e la premiazione della maschera più originale. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 29 febbraio.

Cavaria con Premezzo Carnevale 2020

Il carnevale di Cavaria con Premezzo sarà sabato 29 febbraio a partire dalle ore 14.30 presso l’oratorio Beato Frassati in via Amendola 229. Sarà prevista l’animazione e alle ore 16.00 verrà offerta la merenda per tutti i bambini. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune, con la collaborazione degli Oratori di Cavaria, Oggiona, Premezzo e Santo Stefano, del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Fermi, e delle scuole materne di Cavaria e Premezzo.

Clivio Carnevale 2020

Il carnevale di Clivio si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio, organizzato dalla parrocchia e dall’associazione Amici Stalett. Sabato 22 i festeggiamenti saranno all’oratorio con l’animazione e la cena comunitaria, che va prenotata entro sabato 20 al bar dell’Oratorio. Domenica 23 febbraio la festa si sposta in piazza Scarpazza, dove verrà proposto il tradizionale risotto alla cucù, anche in caso di maltempo. Nel pomeriggio il carro allegorico partirà alle 14 dalla piazza Parrocchiale per arrivare in piazza Scarpazza.

Comabbio Carnevale 2020

Il carnevale di Comabbio, organizzato dalla Pro Loco, si terrà il giorno 29 febbraio e partirà dal piazzale della chiesa di san Giacomo alle ore 14. Il corteo arriverà quindi al parchetto Puràa accompagnato dalla musica.

Cuveglio Carnevale 2020

Il carnevale di Cuveglio e Cuvio sarà sabato 22 febbraio organizzato dalle Pro Loco dei due comuni, e partirà dal Valcuvia Shops di Cuveglio, in via Battaglia san Martino, alle ore 14.00. La sfilata di carri e gruppi transiterà poi in via Aldo Moro per arrivare al Parco comunale di Cuvio intorno alle 15.30. All’arrivo ci sarà la proclamazione del re e della regina di carnevale, in caso di maltempo ci sarà animazione per i bambini al salone polivalente di Cuveglio dalle ore 15.00.

Dumenza Carnevale 2020

Sabato 29 febbraio si terrà il carnevale di Dumenza, organizzato dalla Pro Loco presso il Centro Sportivo Carà in via Donatori di Sangue. Sarà proposta animazione per i più piccoli a partire dalle ore 15.00, alle 19.00 aprirà lo stand gastronomico e dalle 21.00 ci sarà intrattenimento musicale.

Fagnano Olona Carnevale 2020

Il “Carnevale Fagnanese” sarà sabato 29 febbraio, organizzato dall’Associazione Negozianti ANF in collaborazione con la Pro Loco e la Comunità Pastorale. Il ritrovo sarà alle ore 13.30 in piazza della Repubblica, la sfilata partirà per giungere in piazza Alfredo di Dio per le ore 15.30 circa, dove si darà il via alla festa finale, durante la quale verranno distribuite chiacchiere e cioccolata calda ai presenti.

Galliate Lombardo Carnevale 2020

La Pro Loco ed il Comitato Carnevale hanno organizzato la sfilata di carri e maschere sabato 15 febbraio sul circuito del viale Beato Quagliotti, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Seguirà un apericena con balli in maschera nel salone dell’Oratorio Beato Quagliotti. Domenica 16 febbraio alle 15.30 ci sarà il carnevale in oratorio, con animazione e merenda per le mascherine partecipanti. Domenica 23 febbraio ci saranno attività ed animazioni a partire dalle 10.00 di mattina in piazza Vittorio Veneto, con sfilata di carri alle 14.30 che partiranno da piazza San Giuseppe lungo il circuito dei viali. Alle 17.30 si terrà la premiazione dei gruppi partecipanti. Martedì 25 febbraio alle 15.30 nella Sala Don Giuseppe Manfredda ci sarà lo spettacolo per bambini con merenda alle 16.30.

Gavirate Carnevale 2020

La Pro Loco di Gavirate organizza la 41° edizione del Carnevale Gaviratese presso il centro storico. Il corteo della Pro Loco partirà alle ore 14.00, seguirà la sfilata di carri allegorici con la presenza del gruppo “I gioppini di Bergamo” e degli sbandieratori musici lacchiarella. La Pro Loco sarà presente con il suo stand dove saranno serviti tortelli fritti al momento con impasto artigianale, cioccolata calda e bibite varie.

Gazzada Schianno Carnevale 2020

Il carnevale di Gazzada Schianno sarà sabato 29 febbraio, con un ritrovo di mascherine presso l’area parcheggio nuovo di piazza Necchi a Schianno, a partire dalle ore 14.30. Ci saranno animazione, distribuzione di chiacchiere, pizza e bevande, con varie attività per bambini. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco e dal comune di Gazzada Schianno.

Gemonio Carnevale 2020

Il carnevale di Gemonio è organizzato dalla Pro Loco e dalla parrocchia, e si terrà sabato 22 febbraio. Alle ore 15.00 partirà la sfilata con i carri per le vie del paese, che arriverà al Parco delle Feste alle 15.30 per lo spettacolo del clown Sergino. Alle 16.30 ci sarà la premiazione delle mascherine e dei gruppi mascherati, a seguire verranno distribuiti tortelli e cioccolata calda.

Ispra Carnevale 2020

Il carnevale isprese sarà sabato 22 febbraio dalle 14.30 ed è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con Associazione culturale LaBeba & Leo, Associazione Genitori Ispra, A.N.A. gruppo alpini Ispra e il Comitato Imprenditori Commercianti Ispresi. Il centro storico sarà chiuso al traffico, ci saranno animatori professionisti, spettacoli di giocoleria e magia, stand gastronomici ed il concorso per la mascherina più bella. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel salone dell’oratorio.

Lavena Ponte Tresa Carnevale 2020

Il carnevale tresiano è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune, e si terrà sabato 22 febbraio in piazza Attilio Sangiorgio. Dalle 10.00 ci saranno giochi ed animazione, a seguire pranzo, sfilata e le premiazioni delle mascherine. Alle ore 20.30 ci sarà la serata danzante presso la sala polivalente in via Colombo. Martedì 25 febbraio i festeggiamenti inizieranno alle 11.00, il raduno dei carri sarà alle 13.30 mentre la sfilata inizierà alle 14.30, con arrivo in piazza Europa ed estrazioni della lotteria.

Maccagno con Pino e Veddasca Carnevale 2020

Il carnevale maccagnese sarà il 29 febbraio, organizzato dalla Pro Loco. Il ritrovo sarà alle 10.30 in via Largo Alpini. Il corteo partirà alle 11.00 ed arriverà a Piazza Roma, alle 11.30 il corteo passerà per le vie del borgo antico sino in piazza V. Veneto. Alle 12.30 sarà distribuito il risotto con luganega, dalle 14.00 animazione e giochi, alle 15.30 ci sarà la sfilata delle mascherine con premiazione del gruppo e della maschera più originali alle 16.00.

Malnate Carnevale 2020

Il carnevale di Malnate, “ApecarNevale”, sarà il giorno 29 febbraio alle ore 14.00 presso il Parco Bellavista, organizzato dalle associazioni malnatesi. La partenza sarà alle ore 14.30, il corteo sarà composto da apecar messe a disposizione dal Vespa Club Malnate ed addobbate dalle scuole e le associazioni aderenti. La sfilata sarà aperta dal Corpo Filarmonico Cittadino, attraverserà il centro cittadino e arriverà in piazza Tessitrici intorno alle 16.00. A quel punto ci saranno musica, merenda e la premiazione dell’apecar più bella.

Morazzone Carnevale 2020

Il carnevale di Morazzone è organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del gruppo Alpini, e si terrà nei giorni di domenica 23 e giovedì 27 febbraio. Il programma di domenica prevede il ritrovo alle 14.00 con partenza della sfilata alle 14.30 dal piazzale dell’Avis. L’arrivo sarà presso l’oratorio, ed in caso di mal tempo sarà rimandata a sabato 29 febbraio. Giovedì 27 il ritrovo sarà alle ore 20.30 nel piazzale delle scuole medie, la sfilata arriverà poi al piazzale del campo sportivo per le 21.00. A seguire verranno offerti pasta e vin brulè.

Olgiate Olona Carnevale 2020

Il carnevale olgiatese, organizzato dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Comunità Pastorale San Gregorio Magno, avrà come tema il meteo. Domenica 23 febbraio ci sarà una sfilata in centro, che partirà alle 14.30 presso piazza San Gregorio, e sarà annullata in caso di pioggia. Giovedì 27 febbraio ci sarà una sfilata serale che partirà sempre da piazza San Gregorio, e sarà annullata in caso di pioggia. Sabato 29 febbraio alle 14.30 ci sarà la sfilata dal Gerbone al Buon Gesù. Ci saranno premi per le maschere più originali.

Porto Ceresio Carnevale 2020

Il “carnevale ceresino” si terrà domenica 23 febbraio a Porto Ceresio ed è stato organizzato dall’Associazione Porto Aperta. CI sarà una sfilata di carri e gruppi a partire dalle ore 14.00 lungo le vie principali, fino ad arrivare in piazza Bossi, dove saranno presenti gli Alpini di Porto Ceresio con il loro stand gastronomico. Sabato 22 è stato organizzato il Carnevale dei Bambini dalla Famiglia Ceresina e Le Residenze, alle ore 15.00 nella palestra comunale, con intrattenimento e merenda.

Ranco Carnevale 2020

Il carnevale di Ranco è organizzato dalla comunità pastorale San Carlo. Venerdì 28 febbraio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 ci sarà la festa alla palestra delle scuole elementari di Taino, organizzata con i ragazzi delle scuole medie. Sabato 29 si terrà la sfilata dei carri accompagnata dalla banda Santa Cecilia e da gruppi folkloristici. il corteo partirà alle 14.30 dall’oratorio di Angera, passerà per il centro storico e finirà sui prati intorno a piazza Garibaldi, dove ci sarà animazione ed il contributo della Pro Loco.

Samarate Carnevale 2020

Il carnevale di Samarate si svolgerà domenica 23 e sabato 29 febbraio. Il giorno 23 il ritrovo sarà alle ore 14.00 in piazza a Verghera, il corteo partirà alle 14.30 ed arriverà in piazza Italia a Samarate. Il pomeriggio sarà animato da Rudy Neri. Sabato 29 il ritrovo sarà in oratorio a San Macario, il corteo partirà alle 14.30 facendo il giro del paese e ci sarà una festa in oratorio animata dal Mago Serenello. Organizzano la Pro Loco con il patrocinio del Comune di Samarate e delle associazioni del territorio.

Sangiano Carnevale 2020

Il “Carnevale sangianese” è organizzato dalla Pro Loco e sarà domenica primo marzo. L’arrivo dei carri allegorici in paese sarà alle ore 12.00, mentre alle 12.30 aprirà lo stand gastronomico presso il parco di Villa Fantoni in via Besozzi. Alle ore 14.00 i carri ed i gruppi in maschera sfileranno per le vie del paese opportunamente chiuse al traffico, partendo da via Besozzi. Ci sarà animazione ed al termine si terrà la premiazione di carri, gruppi e mascherine.

Sesto Calende Carnevale 2020

Il carnevale sestese sarà domenica 23 febbraio, organizzato dalla Comunità Cristiana, con il patrocinio del Comune di Sesto calende e del Parco del Ticino. Il tema sarà il meteo, la sfilata partirà da piazzale Cardinal dell’acqua alle 13.45, alle 14.15 ci sarà la consegna delle chiavi da parte del sindaco. Dopo aver percorso due volte le vie del centro, alle 16.00 si tornerà al punto di partenza per i festeggiamenti. In caso di maltempo, la manifestazione sarà riproposta con le stesse modalità sabato 29 febbraio.

Somma Lombardo Carnevale 2020

Il “Carnevale sommese” sarà il giorno 22 febbraio. Il ritrovo sarà alle ore 13.00 in piazza Visconti, la partenza è prevista per le 14.00. Il corteo passerà per piazza Veneto, via Milano, Largo S. Agnese, viale Maspero, via Fuser, via Giovane Italia, via Milano, via I Maggio, via Marconi e via Giusti. Per tutto il pomeriggio sarà attivo lo stand gastronomico, in caso di maltempo la sfilata sarà spostata al 29 febbraio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio della Città di Somma Lombardo e la collaborazione di vari enti locali.

Sumirago Carnevale 2020

Il carnevale di Sumirago è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con Amici del Giovedì, il centro giovanile Luce di Sumirago, Artelandia e l’amministrazione comunale. La sfilata partirà alle ore 14.30 dall’oratorio di Albusciago ed arriverà a villa Molino, in via San Lorenzo, dove si troveranno bancarelle con dolci e frittelle. Li ci sarà lo spettacolo organizzato dal gruppo teatrale Artelandia. Alle 16 verrà premiata “Miss & Mister mascherina”, la coppia di bambini con le maschere più originali e la famiglia meglio mascherata.

Taino Carnevale 2020

Il carnevale di Taino è organizzato dalla comunità pastorale San Carlo. Venerdì 28 febbraio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 ci sarà la festa alla palestra delle scuole elementari di Taino organizzata con i ragazzi delle scuole medie. Sabato 29 ci sarà la sfilata dei carri accompagnata dalla banda Santa Cecilia e da gruppi folkloristici, che partirà alle 14.30 dall’oratorio di Angera, passerà per il centro storico e finirà sui prati intorno a piazza Garibaldi, dove ci saranno animazione ed il contributo della Pro Loco.

Ternate Carnevale 2020

Il carnevale a Ternate è organizzato dal gruppo Genitori Scuola Ternate con il patrocinio del Comune di Ternate e dell’a.s.d. Ginnaste del Lago di Tradate, e si terrà sabato 22 febbraio presso il centro polivalente di Ternate. L’inizio è previsto per le ore 18.00 con l’aperitivo offerto dalle associazioni. A seguire ci saranno cibo, dolci, bevande ed attività; parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Il ponte del sorriso.

Tradate Carnevale 2020

Il carnevale di Tradate sarà sabato 29 febbraio, organizzato dalla Pro Loco, dai Rioni cittadini, dal Comitato Genitori, dalla Parrocchia, dall’Associazione Quelli delle Ceppine, dall’Associazione Amici dell’Asilo di Abbiate, dall’Associazione commercianti, dalle Bande Cittadine, dall’Associazione Amici dell’Asilo. Il tema centrale sarà il meteo, è prevista animazione per i più piccoli prima delle due sfilate, che partiranno alle 15 dal Rione Ceppino e dal centro di Abbiate confluendo in piazza Mazzini alle 15.45, dove seguirà uno spettacolo musicale.

Varano Borghi Carnevale 2020

Il carnevale di Varano Borghi si svolgerà domenica 23 febbraio, organizzato dall’oratorio di Varano Borghi. La sfilata partirà alle 14.00 da via Cavour davanti al parcheggio pullman, passerà per via Vittorio Veneto e si fermerà in piazza Matteotti. Ci saranno giochi, balli di gruppo e musica fino alle 16.30.

Varese Carnevale 2020

Il Carnevale Bosino si terrà nei giorni 22 e 29 febbraio. Il giorno 22 ci sarà il corteo nel centro cittadino che raggiungerà il Palazzo Estense, dove il sindaco Galimberti consegnerà le chiavi della città al Re Bosino. Il giorno 29 ci sarà la sfilata di carri e gruppi allegorici nel centro di Varese. Sono previsti tre momenti dedicati ai più piccoli, il 27 febbraio presso il Del Ponte e l’associazione Anaconda, e venerdì 28 al Collegio De Filippi con la premiazione “Mascherina d’oro”.

Vedano Olona Carnevale 2020

Il carnevale di Vedano Olona sarà domenica 23 febbraio, organizzato dal Comune con la partecipazione della Filarmonica A. Ponchielli, Insieme per la scuola di Vedano Olona, del Gruppo Pedibus, della Pro Loco, di A.M.E.V.O., di CuoriEroi per bambini eroi e del Palio di Vedano Rione “La Vela”. Il ritrovo sarà in piazzetta Della Pace alle 14.00, la sfilata per le vie del paese partirà alle 14.30. Al parco Fara Forni ci sarà la festa e la premiazione delle maschere più belle. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Venegono Inferiore Carnevale 2020

Venegono Inferiore e Venegono Superiore celebreranno il Carnevale con una sfilata che congiungerà i due paesi. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione della parrocchia e di altre associazioni locali, si terrà domenica 23 febbraio e giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Il tema della manifestazione sarà “Il clima e l’ambiente”. Il ritrovo sarà alle 14.30 a Venegono Inferiore in via Mauceri, si arriverà all’oratorio di Venegono Superiore intorno alle 16,30 dove saranno distribuite chiacchiere e tè caldo. Alla sfilata parteciperanno di 6 carri e diversi gruppi mascherati. In caso di pioggia il tutto verrà rimandato a domenica 29.

Vergiate Carnevale 2020

Il carnevale di Vergiate sarà a tema sportivo, organizzato dal comune di Vergiate, dalla Pro Loco, dalla Comunità Pastorale e dalle associazioni vergiatesi, e si svolgerà con le seguenti modalità: domenica 23 sfilata dei carri allegorici, con ritrovo in piazza Matteotti alle 14.00, raduno dei carri alle 14.15, passaggio dei carri e festa presso l’oratorio. Sabato 29 ci sarà la piccola sfilata dei carri, con ritrovo in oratorio alle 14.00, raduno dei carri alle 14.15, passaggio dei carri per il paese e festa presso l’oratorio, con estrazioni della lotteria e consegna dei riconoscimenti.

