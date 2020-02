Carnevale in valle Olona, fra meteo, Frozen, DeLorean e Darth Vader

Maschere, stelle filanti, coriandoli, chiacchiere da gustare e altri dolci da mettere in tavola: l’atmosfera del Carnevale sta attraversando la nostra provincia in lungo e in largo dando vita ad eventi divertenti e cortei festosi (qui l’articolo con tutti gli eventi in provincia). Anche in valle Olona il desiderio di festeggiare è tanto e gli appuntamenti non mancano.

MARNATE

A Marnate l’atmosfera carnevalesca si avverte già da diverse settimane: gli oratori hanno infatti dato vita a fantasiosi laboratori creativi, in modo da coinvolgere i bambini nella preparazione di decorazioni e vestiti. Tutto questo non potrà che rendere ancora più sentita la festa di domenica 23 febbraio, con il corteo in maschera che si snoderà da piazza sant’Ilario (alle 14) con arrivo all’oratorio di Nizzolina, dove si farà festa e si potrà gustare la merenda a base di frittelle, zucchero filato, thè, vin brulè e chiacchiere. Il tema dei costumi sarà il pazzo meteo “Meteoratorio”.

Il sabato successivo, il 29 febbraio, all’oratorio di Nizzolina è prevista una pizzata ed un ulteriore momento di festa con animazione per i bambini. (Prenotazioni al numero 328/1591569)

FAGNANO OLONA

Due i momenti di festa a Fagnano Olona: si inizia domenica 23 febbraio, con la grande festa a Bergoro organizzata dall’oratorio Luigi Gonzaga. Alle 15 in piazza san Giovanni al PalaGiò ci saranno animazione, giochi, balli e coriandoli; la giornata proseguirà con un momento di preghiera e a seguire la ricca merenda con frittelle e cioccolata calda. Gli organizzatori tengono a sottolineare come stelle filanti e coriandoli saranno i benvenuti, schiuma e simili invece no. Il secondo Carnevale Fagnanese sarà sabato 29 febbraio: il ritrovo sarà alle 13.30 in piazza della Repubblica, da dove partirà la sfilata con destinazione piazza Alfredo di Dio. Lì, dalle 15.30 circa, si darà il via alla festa finale, durante la quale verranno distribuite chiacchiere e cioccolata calda ai presenti.

GORLA MINORE

Dal mondo delle fiabe di Frozen 2 alle atmosfere fantasy di Star Wars: il corteo di Gorla Minore si annuncia come ricco di fantasia e divertimento, grazie ai temi scelti dagli orgnizzatori.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 14.30 all’ex tripperia di via Matteotti: da lì la sfilata percorrerà il paese per giungere poi in oratorio, per la festa e la merenda tutti insieme.

A rendere ancor più divertente la giornata ci saranno “I giullari del 2000”: trampolieri, giocolieri e comici che proporranno una parata spettacolo di artisti circensi.

Sabato 29 febbraio a partire dalle ore 20, al centro san Carlo sarà invece il momento di una cena in compagnia. (Prenotazioni ai numeri 333/2368766 e 333/2572704)

OLGIATE OLONA

Diversi i momenti di festa per il carnevale olgiatese: domenica 23 febbraio ci sarà una sfilata in centro, che partirà alle 14.30 presso piazza San Gregorio; il divertimento si ripeterà giovedì 27 febbraio con una sfilata serale che partirà sempre da piazza San Gregorio; sabato 29 febbraio alle 14.30 ci sarà infine la sfilata dal Gerbone al Buon Gesù. Attenzione ai costumiche indosserete: ci saranno infatti premi per le maschere più originali.

Sabato 29 febbraio la festa si rinnova con una simpatica cena in oratorio a base di “mezzemaniche alla pulcinella e un gran buffet arlecchino”, e a seguire festa e balli. (Prenotazioni ai numeri 333/9017340 -338/3087486)

CASTELLANZA

“Meteo matto – non ci sono più le stagioni di una volta” sarà il tema del Carnevale di Castellanza, dove la festa è stata preparata con cura grazie ai laboratori nelle domeniche precedenti, quando i partecipanti si sono cimentati nella preparazione dei costumi.

Sabato 29 febbraio sarà il momento della sfilata, che alle 14.30 partirà dall’oratorio Sacro Cuore e, dopo una tappa in piazza mercato, arriverà in piazza san Bernardo, per una merenda e una grande festa con animazione. Attesa per le premiazioni dei costumi più fantasiosi: saranno infatti premiate la maschera più originale, quella meglio realizzata e il miglior travestimento di gruppo.

CASTIGLIONE OLONA

Doppio momento di festa per Castiglione Olona: si inizia il 23 febbraio alle 15 con la sfilata che partirà dall’oratorio di Gornate Superiore in via Santa Caterina. La settimana successiva, sabato 29 febbraio, la sfilata prenderà il via alle 14.30 dall’oratorio di Castiglione Olona in via Verdi, seguirà il corteo per il paese, musica e giochi. Tema della festa sarà il meteo.

SOLBIATE OLONA

La festa di Solbiate Olona è prevista per sabato 29 febbraio, quando l’oratorio si trasformerà nel luogo ideale per sfoggiare maschere e fantasiosi costumi. Dalle 14 ci sarà spazio per il divertimento e una golosa merenda a base di chiacchere e frittelle e per finire uno spettacolo comico per i bimbi.

GORLA MAGGIORE

La Parrocchia di Gorla Maggiore organizzerà, il prossimo 29 febbraio, un festoso Carnevale composto da tre eventi. Il primo sarà la sfilata di carri e maschere, snodo centrale dell’evento, a tema “macchina del tempo” con la collaborazione dell’Associazione Spazio Zero Gruppo Giovani: il viaggio accompagnerà infatti il corteo tra le strade addobbate del centro, dove potrà rivivere le epoche storiche romana, medioevale e novecentesca. Partendo da Piazza Martiri alle 14.30, la folla seguirà Doc e Marty – protagonisti della trilogia “Ritorno al Futuro” – fino a giungere all’oratorio San Carlo. È qui che la festa continuerà lungo il pomeriggio e la sera, con lo spettacolo comico dell’intrattenitore Zimba e la tradizionale cena con delitto dal titolo “Che succede?”.

GORNATE OLONA

Sabato 29 febbraio è la data scelta per il Carnevale gornatese che dalle 14 partirà dal Comune con un’allegra sfilata dei carri e delle maschere per le vie del paese. Il corteo arriverà poi al piazzale della palestra, in via Mastro Muratori, dove grandi e piccini potranno trovare gonfiabili, truccabimbi e un goloso punto ristoro. Ci sarà infine anche un divertente spettacolo per bambini.