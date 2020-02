Carter, 11 punti con Bergamo. La Openjobmetis vince l’amichevole

Justin Carter chiude in doppia cifra la sua prima partita con la maglia (d’allenamento) della Pallacanestro Varese. Il test va ovviamente preso con le molle ma è comunque positivo per la Openjobmetis e per la sua nuova ala titolare: i biancorossi, impegnati nella prima di tre amichevoli organizzate per “tappare il buco” di un mese senza campionato, vincono di 10 punti a Bergamo contro la locale squadra di Serie A2 (pericolante).

Lo scrimmage – termine inglese che identifica le partite non ufficiali – si è concluso con il punteggio complessivo di 83-93 a favore della squadra di Caja, che ha perso il primo quarto ma poi è progressivamente rientrata sui padroni di casa, li ha sorpassati e ha chiuso con un vantaggio discreto seppure non abissale.

Il test del PalaBorgo ha un valore relativo, anche perché la Openjobmetis sta affrontando carichi di lavoro pesanti in questi giorni, sotto il profilo della preparazione fisica. In attacco, comunque, i biancorossi hanno acceso per bene i motori, valicando quota 90 punti segnati con ben cinque uomini in doppia cifra. Curiosamente, i più prolifici sono stati i lunghi: 17 i punti di Vene, 16 di Simmons ma anche 11 per capitan Ferrero, lo stesso bottino fatto segnare da Carter che era l’osservato speciale e che ha firmato il primo canestro nel cuore del primo periodo.

Varese è scattata bene dai blocchi di partenza toccando subito i 6 punti di vantaggio; la pronta reazione della squadra di Calvani ha propiziato il sorpasso e permesso a Carroll e soci di chiudere avanti alla sirena numero uno, 21-18, a suon di triple. Nello scatto orobico è giusto segnalare anche i punti di Parravicini, giovane varesino doc ora in forza alla BB14; al “Parra” ha risposto Jakovics seguito dal duo Mayo-Vene. A metà partita, perfetto equilibrio con i cesti a ridosso della sirena di Lautier-Ogunleye e Dieng.

Ferrero e di nuovo Mayo hanno poi scavato il solco nel terzo periodo, frazione poi marchiata dalle giocate di potenza di Simmons sotto i tabelloni: Varese è scappata sul +9 (62-71) e a quel punto non si è fermata, rintuzzando i tentativi di rimonta bergamaschi e colpendo con un ispirato Vene sino al +10 conclusivo.

BB14 BERGAMO – OPENJOBMETIS VARESE 83-93

(21-18; 24-27; 17-26; 21-22)

BERGAMO: Dieng 10, Carroll 11, Crimeni 1, Bertuletti 2, Parravicini 9, Bozzetto 10, Lautier-Ogunleye 21, Jackson 19, Aristolao, Zugno. All. Calvani.

VARESE: Carter 11, Clark 9, De Vita ne, Jakovičs 8, Natali 5, Vene 17, Simmons 16, Mayo 14, Tambone 2, Gandini, Ferrero 11. All. Caja.