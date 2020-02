Caso di coronavirus a Busto, il sindaco: “Nessun allarme e massima fiducia nei medici”

Il sindaco Emanuele Antonelli è stato immediatamente informato dal direttore dell’Ats Insubria Gutierrez del caso di coronavirus riscontrato all’intero dell’ospedale di Busto Arsizio: «Sono al corrente di quanto è avvenuto nel nostro ospedale. Lo dico serenamente, mentre bevo un caffè in un bar della città: mi appello a tutti i cittadini perchè non si facciano prendere dal panico, continuiamo a vivere la nostra vita e a lavorare».

Massima fiducia, dunque, nell’operato dei medici bustocchi che stanno prendendo tutte le misure del caso come la sanificazione degli ambienti in cui è stato l’uomo, un 74enne inizialmente ricoverato per un trauma facciale e che solo in un secondo momento ha sviluppato i sintomi del virus, compreso il Pronto Soccorso.

Si tratta del primo caso a Busto Arsizio: «Esattamente. Questa vicenda va trattata con la giusta serietà e attenzione e so che si stanno ricostruendo gli spostamenti e i contatti che la persona ha avuto negli ultimi giorni».