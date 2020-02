Caso sospetto di coronavirus nello staff del presidente Fontana

Il coronavirus a Palazzo Lombardia?

La sede della Regione in questi minuti viene sgomberata perchè c’è un caso sospetto nell’entourage del presidente Attilio Fontana. Sono in corso le indagini dei sanitari per capire la natura della segnalazione.

La notizia è stata data dallo stesso staff ai giornalisti che erano riuniti in attesa della conferenza stampa di fine giornata per fare il punto della situazione.

Al momento non sono state date informazioni ulteriori.