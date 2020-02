“C’è tanta voglia di cultura” e i cittadini propongono nuove attività

Iniziative e corsi proposti dai cittadini per i cittadini. A Casalzuigno si ha voglia di cultura e un gruppo di persone, insieme all’amministrazione comunale, si è riunito per realizzare attività nel piccolo paesino della Valcuvia. La serata di presentazione è prevista per sabato 6 marzo, alle 21, nella sala consiliare (Salvo controindicazioni dettate dal ordinamenti regionali relativi al Coronavirus, gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito del Comune).

«Presenteremo l’offerta culturale del 2020 – spiega la consigliera di maggioranza Elena Scopece –. Ci siamo resi conto che era necessario proporre nuovi contenuti culturali per vivere meglio il nostro paese. Abbiamo scoperto che tra i residenti c’era molta disponibilità a condividere con gli altri le proprie peculiarità. Da qui sono nate una serie di proposte: musicoterapia, campane tibetane ma anche corsi per ragazzi di avvicinamento al rugby, tornei di basket, corsi di pittura, improvvisazione artistica con la carta e i colori». Gli incontri, spiega Scopece, saranno gratuiti, almeno per il momento. L’appuntamento con tutti i dettagli è per sabato 6 marzo, «c’è tanto fermento nuovo e vogliamo coglierlo».