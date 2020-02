Celebrazione per la giornata del malato: come entrano in ZTL disabili, anziani e malati

Martedì 11 febbraio 2020, alle 15, nella Basilica di san Vittore, verrà celebrata la S. Messa solenne, nella memoria liturgica dalla Beata Vergine Maria di Lourdes.

In occasione della XXVIII Giornata Nazionale del Malato, nella Basilica di San Vittore sono invitate tutte le persone inferme, i sofferenti gli anziani della città, che saranno accompagnati dai volontari di Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, sede nazionale) e Caritas varesina. La celebrazione sarà presieduta da don Michele Barban, assistente Unitalsi e presidente del centro Gulliver.

LE PAROLE DEL PREVOSTO

«”Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” è la frase scelta per accompagnare per la XXVIII Giornata Mondiale Del Malato. Queste parole esprimono la solidarietà di Gesù che ha provato l’umana sofferenza e promette sollievo e ristoro a chi è affaticato o ferito dal peso della prova» dice il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti, citando il messaggio di Papa Francesco.

«Affideremo alla Vergine Maria, Salute dei malati, coloro che portano il peso della malattia, insieme ai loro familiari e agli operatori sanitari. Questa celebrazione sarà un’occasione per ringraziare e per pregare per chi a livello personale o professionale si prendono cura dei malati per favorire una guarigione umana integrale, perchè il loro agire sia proteso alla dignità e alla vita della persona».

COME ACCEDEREALLA ZTL

Entro martedì prossimo (11/02/2020) alle 12, negli uffici parrocchiali di san Vittore (orari: lun – sab 9/12; lun – ven 16/18), è possibile ritirare la fotocopia dell’ordinanza del Comando dei Vigili Urbani, fornire la targa del mezzo che verrà utilizzato per entrare in ZTL e copia della carta di circolazione.

L’autorizzazione, che va esposta in maniera ben visibile nell’auto, consentirà – dalle 14.00 alle 18.00 dell’11 febbraio 2020 – l’accesso nella Zona alle auto private che trasportano ammalati/disabili e persone non autosufficienti che parteciperanno alla funzione.

Il transito e la sosta sono concessi in piazza Battistero, piazza Canonica e via Cimarosa – grazie alla disponibilità della Polizia Locale e del Comune di Varese – Le eventuali infrazioni o inadempimenti alle prescrizioni saranno sanzionate.