Centrodestra, ancora al lavoro sul nome del candidato

«Stiamo ancora lavorando». In attesa di comunicazioni ufficiali, è quanto trapela informalmente a 24 ore dall’ultima riunione di “coalizione“ nel Centrodestra luinese.

L’incontro, annunciato dalla Lega locale attraverso una campagna di comunicazione trasparente, si è tenuto mercoledì sera con le altre componenti d’area di fronte alle quali il carroccio è arrivato col nome di Alessandro Casali e con una bozza di linea programmatica sulla quale ragionare.

Ma per quanti credevano che i tessitori arrivassero a un dunque, c’è ancora da aspettare poiché l’attuale vicesindaco di Luino non risulta ancora ufficialmente laureato a ruolo di candidato di coalizione per la poltrona di primo cittadino (nella foto, il palazzo del municipio).

Si assiste quindi a un momento di dialogo fra le forze che non danno per scontato il peso della Lega. Quel «stiamo ancora lavorando» riguarda dunque la continuazione del percorso che prevede una prossima riunione il 24 febbraio, sempre in casa centrodestra.