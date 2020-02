Check up per le isole Ecologiche, in centro arrivano bidoncini per il vetro e “istruzioni per la raccolta”

Acsm Agam Ambiente ha recentemente sviluppato un piano mirato di interventi per la manutenzione straordinaria delle isole ecologiche interrate presenti nella zona centro a Varese, dopo una serie di guasti che ne hanno limitato la funzionalità.

L’impianto di piazza Madonnina in Prato a Biumo è già stato rimosso per poter procedere alla riparazione, ma ora l’azienda si dedica anche alla manutenzione degli altri siti: saranno in particolare interessate le isole di piazza XX Settembre, piazza Repubblica, via Indipendenza, via dei Bersaglieri, piazzale Marsala e Largo Resistenza.

Le isole ecologiche interrate dei rifiuti a Varese la cui manutenzione straordinaria spetta ad Aspem Reti che è al 100% di proprietà del Comune di Varese, sono ormai operative dal 2009 e i primi impianti a scomparsa per la raccolta differenziata di plastica, carta e vetro nel centro di Varese furono introdotti quale metodologia aggiuntiva del servizio di igiene urbana. Gradualmente si è arrivati a posizionarne 10. Le infrastrutture, fisiologicamente, necessitano di manutenzione.

«La nostra attenzione al livello del servizio e ai bisogni dei cittadini è costante – ha sottolineato l’amministratore delegato, Pierpaolo Torelli – Il sistema di raccolta differenziata che include la rete delle isole ecologiche interrate ha consentito di conseguire vantaggi evidenti: di fatto sono stati raddoppiati i punti di raccolta; si è contribuito al decoro urbano complessivo con l’eliminazione dei cassonetti e delle campane; infine, sono stati ottimizzati i volumi e i passaggi di vuotatura, rendendo efficiente e ordinata la raccolta differenziata. Ora si tratta di rifare il punto sulla rete delle isole».

RACCOLTA IN CENTRO: COME FUNZIONA

Ora accanto alle isole ecologiche sono messi a disposizione specifici contenitori per la raccolta degli imballaggi in vetro e un cartello al fianco mostra le modalità alternative anche per la raccolta di carta e plastica: che poi corrispondono ai passaggi del “porta a porta” già attivi nel centro di Varese.

I cittadini potranno quindi esporre carta e plastica nei giorni già previsti (i passaggi, strada per strada, possono essere agevolmente individuati nel link: http://www.acsmagamambiente.it/en/varese inserendo nell’apposito spazio il nome della propria via). A breve poi Acsm Agam ambiente organizzerà anche per il vetro la raccolta porta a porta nel centro storico: quando sarà tutto pronto verranno consegnati i relativi contenitori ai cittadini, con una adeguata informativa.

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al numero verde 800.966.186, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14.