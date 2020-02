Chiude l’osservatorio del Monte Generoso: “2020 ultima stagione”

L’osservatorio è stato un’attrazione e parte integrante della visita in vetta al Monte Generoso soprattutto per quei visitatori particolarmente interessati all’astronomia e per le scolaresche della regione che venivano ad ammirare il sole, le stelle e i pianeti. Negli ultimi anni, tuttavia, nonostante la comunicazione puntuale e le più diverse proposte combinate ad eventi da parte della Ferrovia Monte Generoso SA, l’interesse è andato sempre più scemando.

Benché siano stati intrapresi numerosi colloqui con potenziali gestori in Ticino, non si è riusciti a trovare una soluzione valida per il futuro. «Mi consola, comunque, il fatto che vi siano altri osservatori in Ticino, da dove è possibile continuare ad osservare il cielo stellato»,dice Lorenz Bruegger, Direttoredella Ferrovia Monte Generoso SA.

A seguito dei cambiamenti, a fine stagione ci sarà una riduzione dei posti di lavoro pari allo 0.2%, (rapporto: 1 persona al 20%), percentuale che veniva suddivisa su più persone.«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai colleghi astrofiliper il loro impegno, il grande entusiasmo e la dedizione con cui hanno lavorato negli ultimi anni». L’osservatorio sponsorizzato dal Percento Culturale Migros troverà una nuova sede nel “Park im Grünen” sul monte escursionistico di Gurten a Berna, anch’esso di proprietà della Migros.

Lorenz Brueggersi rammarica per la partenza dell’osservatorio: «D’altrocanto, sono molto contento che verrà ricostruito sul Gurten, l’area ricreativa per eccellenza della popolazione bernese, dove potrà continuare a suscitare interesse grazie alla collaborazione con i professionisti in campo astronomico», conclude Bruegger.

La Ferrovia Monte Generoso SA è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della Svizzera e dal 1941 è di proprietà della Federazione delle cooperative Migros, il cui fondatore Gottlieb Duttweiler, si è impegnato personalmente per la conservazione del collegamento. Oggi il Percento Culturale Migros sostiene sia la ferrovia a cremagliera che la strutturain vetta “Fiore di pietra”, progettata dall’architetto Mario Botta. www.montegeneroso.ch