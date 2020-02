Chiusi Comune, musei civici e Monteruzzo, salta anche la Fiera del Cardinale

L’ordinanza n. 14 emanata dal sindaco di Castiglione Olona in seguito ai provvedimenti nazionali e regionali per il contenimento del coronavirus, dettaglia le limitazioni applicate in città.

In particolare, fino al 1° marzo e fatte salve ulteriori disposizioni, a Castiglione Olona saranno chiusi il Centro congressi al Castello di Monteruzzo, la Biblioteca civica, il Centro diurno anziani “Il Circolone”, le palestre comunali e quelle private.

Chiuso anche il Comune, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali, in particolare l’anagrafe per denunce di nascita o di morte.

Annullati infine il mercato settimanale di sabato 29 febbraio e la Fiera del Cardinale che era in programma il 1° marzo.