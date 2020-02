Cislago: il nuovo centro sportivo è quasi pronto. Avanzati 600 mila euro per iniziare la fase 2

Sono ormai in fase di completamento i lavori al nuovo centro sportivo di via Goito a Cislago. Il nuovo centro, costruito con i soldi di Autostrada Pedemontana Lombarda per compensare il passaggio dell’arteria autostradale sul suolo cislaghese, comprende attualmente un campo da calcio misto sintetico/naturale. «Ormai siamo alle fasi conclusive, stanno finendo le ultime asfaltature e stanno inerbando il campo sintetico – commenta il sindaco Gianluigi Cartabia – I lavori si chiuderanno all’incirca entro fine mese, massimo i primi di marzo; bisognerà poi espletare tutte le pratiche burocratiche prima di poter usufruire del campo».

Il progetto di realizzare un nuovo centro sportivo iniziò con la precedente amministrazione, che per compensare i danni causati dal cantiere di Pedemontana al centro sportivo di via Giovanni XXIII, aveva chiesto a Pedemontana una compensazione. In seguito a diversi passaggi burocratici e a modifiche dell’accordo si giunse finalmente all’inizio dei lavori nel luglio del 2018.

Il Comune ha ricevuto in questi anni una ingente quantità di soldi: 2,95 milioni di euro da Pedemontana, un contributo supplementare di 250 mila euro da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) e 1,5 milioni concessi per la realizzazione di un’area verde a nord del Paese.

Al momento dunque il nuovo centro sportivo comprenderà solo un campo da calcio, ma il progetto è quello di realizzare lì in futuro un vero e proprio centro polifunzionale, con palestra e giochi. Dal contributo di Pedemontana infatti sono avanzati circa 600 mila euro; l’idea sarebbe quella di iniziare ad utilizzare quei soldi per passare alla fase 2 del progetto: «settimana prossima mi incontrerò con i vertici di Pedemontana. Se troveremo un accordo, le prime cose che realizzeremo saranno la tettoia, con un’area verde e qualche gioco» conclude il sindaco.