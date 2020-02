Concerto evento del pianista iraniano Ramin Bahrami al teatro Sociale

Domenica 23 febbraio alle 16.30 il Teatro Sociale ospiterà il concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami, tra i più importanti interpreti di Bach al mondo, nell’ambito della rassegna musicale Baclassica, organizzata dall’Associazione musicale G. Rossini con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Per accedere al teatro, sarà indispensabile ritirare il biglietto d’invito (gratuito) mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la Sala Riunioni del Palazzo Comunale – Via Fratelli d’Italia n. 12 e successivamente presso l’Ufficio Stampa.

Ciascuno degli interessati potrà richiedere un numero massimo di 4 ingressi e i biglietti dovranno essere presentati obbligatoriamente all’entrata il giorno del concerto. Non sono previsti posti numerati.

Bahrami proporrà “The colours of Bach: viaggio nei sentimenti del Clavicembalo ben temperato”, un viaggio alla scoperta di una partitura mervigliosa per troppo tempo considerata un manuale didattico.

Il concerto sarà anche trasmesso in diretta su un maxischermo alla Soglia Magica dell’aeroporto della Malpensa.