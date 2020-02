Il consigliere regionale Cosentino pronto a riferire in aula sul caso palaghiaccio

La politica, lo abbiamo scritto ieri, si sta muovendo per provare a dipanare la matassa che si è creata attorno alla vicenda del palaghiaccio di Varese che ha chiuso le porte al club di hockey, i Mastini. Il primo a muoversi con una interrogazione è stato Stefano Clerici, il secondo Davide Galimberti che ha convocato una riunione tra le parti nel pomeriggio di domani (mercoledì 5). Ora tocca a Giacomo Cosentino, consigliere regionale in quota Lombardia Ideale, la stessa formazione politica di Clerici (che, in città, è “marchiato” Varese Ideale).

Cosentino non entra nel merito della diatriba tra i gestori della struttura (la Varese Killer Bees presieduta da Matteo Cesarini) e la società giallonera, auspicando un riavvicinamento tra le parti, anche pensando al centinaio di bambini che compongono il settore giovanile del club. «Qualora non ci fossero novità rilevanti – scrive Cosentino – sono pronto a far intervenire l’aula del Consiglio Regionale della Lombardia già durante la seduta di oggi» (martedì 4 febbraio ndr).

Ecco il testo diffuso in mattinata dal consigliere regionale varesino: