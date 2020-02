I consiglieri della lista Orrigoni: “nell’emergenza, sospendete la sosta a pagamento in centro”

In una lettera destinata al sindaco di Varese, Davide Galimberti, e per conoscenza all’assessore all’Urbanistica, Andrea Civati, all’assessore alle Attività Produttive, Ivana Perusin, e al presidente del Consiglio Comunale Stefano Malerba, i consiglieri della lista Orrigoni Rinaldo Ballerio, Luca Boldetti e Valerio Vigoni propongono alla giunta, «Vista la straordinaria emergenza sanitaria che si sta verificando in Regione Lombardia, la sospensione temporanea, fino a data da definirsi e a condizione che la situazione non abbia ulteriori sviluppi negativi, del pagamento della sosta in tutto il territorio del Comune di Varese, sostituendolo con l’utilizzo del disco orario per regolare la permanenza sugli stalli da parte delle autovetture».

Il motivo del provvedimento proposto dai consiglieri è di «Incentivare i cittadini a recarsi presso il centro cittadino e le zone limitrofe, al fine di sostenere il commercio locale in una situazione così complicata».