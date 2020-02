Consiglio straordinario sul Plan: la maggioranza boccia la richiesta di una commissione

Un consiglio straordinario per parlare dell’annoso problema del Plan di Bregano. All’ordine del giorno la costituzione di una commissione per definire la proposta di commissariamento avanzata al Prefetto dallo stesso gruppo d’opposizione Casa degli Italiani.

I tre consiglieri d’opposizione si sono presentati con una corposa memoria dettagliata di fatti e articoli di legge per ribadire la necessità di affidare la gestione del comune a un commissario esterno alla luce delle questioni esposte.

La maggioranza ha bocciato compatta la domanda a favore della quale si sono dichiarati solo Fulgenzi, Armiraglio e Salemi

I consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco Alessandro Granella, hanno spiegato di volersi rimettere alle decisioni che verranno prese dalle autorità competenti coinvolte: « Visto che hanno fatto richiesta di commissariamento agli organi superiori e ritenendo che le accuse mosse non rispecchino la realtà pertanto sono tranquillo e sereno avendo già avuto contatti con il prefetto – ha commentato il sindaco Granella – Naturalmente ognuno si assumerà le proprie responsabilità davanti agli organi competenti. Comunque la richiesta per fare una commissione per commissariare il comune è stata respinta. Fessi sì ma non fino a questo punto. Praticamente mettersi sul banco degli imputati da soli mi sembrava un po’ troppo. A beve ci saranno sviluppi sulla vicenda».

Alla riunione di ieri si era giunti dopo la bocciatura del Presidente dell’Unione Ovest Lago di Varese di aprire un tavolo di confronto in materia.

«Il voto contrario e compatto della maggioranza esprime senza dubbio la volontà di non porre alcun rimedio alle irregolarità che emergono dalla lettura della richiesta di commissariamento – ha commentato Maurizio Fulgenzi – e la non volontà dei consiglieri di maggioranza, tutti pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, di adempiere agli obblighi che la carica loro impone. Nella richiesta del consiglio comunale straordinario depositata da casadeglitaliani era stato anche richiesto che partecipassero come uditori anche tutti i Consiglieri dell’Unione Ovest Lago di Varese ma non si sono visti. Non sono stati avvisati per non far sapere cosa conteneva la richiesta di commissariamento o non importa a nessuno?»

I tre consiglieri di minoranza hanno riassunto le criticità legate al Plan che vanno dalla doppia denominazione della strada, alla numerazione dei numeri civici che potrebbero avere conseguenze sui documenti ufficiali, sino al Piani di Governo del Territorio e ai permessi edilizi rilasciati.