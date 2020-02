Controlli dei carabinieri in una casa di Marchirolo, trovati due clandestini con precedenti

I carabinieri di Marchirolo e del Nucleo Radiomobile di Luino, ieri mattina, nel corso di un servizio predisposto per contrastare la presenza di persone irregolari sul territorio nazionale, hanno ispezionato alcuni luoghi a Marchirolo concentrandosi in particolare su un’abitazione il cui contratto di affitto era regolarmente intestato ad un cittadino nordafricano regolare.

Presso la sua abitazione i carabinieri hanno però trovato due connazionali che sono risultati clandestini. Hanno 28 e 30 anni ed erano privi dei documenti di identificazione.

Una volta accompagnati in caserma per il foto segnalamento, sono emersi nei loro confronti una serie di decreti di espulsione e svariati precedenti per spaccio di stupefacenti. I due sono denunciati per aver omesso di ottemperare al decreto di espulsione.

Un’operazione, quella dei carabinieri, che si inserisce nella più ampia attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio nei boschi anche attraverso i controlli dei luoghi dove rintracciare le persone che trovano, anche solo saltuariamente, ospitalità sul territorio.