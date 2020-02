Coppia di anziani ruba salami al supermercato, una volta scoperti lei si sente male

Una coppia di anziani di 84 e 82 anni è stata denunciata questa mattina, sabato, per il furto di alcuni salami per un valore complessivo di 38 euro all’interno del supermercato In’s di viale Lombardia a Castellanza (foto di repertorio).

Quando i due sono stati scoperti dagli addetti alla Sicurezza del negozio, subito è scattata la chiamata ai Carabinieri della locale stazionee la relativa denuncia (che per politica aziendale i supermercati fanno sempre) ma l’anziana signora, forse presa dalla vergogna, si è sentita male ed è stata chiamata un’ambulanza sul posto.

Alla fine la coppia ha pagato il prezzo della merce di cui si era impossessata e la signora ha rifiutato il trasporto in ospedale. La vicenda è senza dubbio curiosa in quanto la coppia non risulta avere precedenti e, soprattutto, per il fatto che poi la merce è stata regolarmente pagata. A detta della donna, si sarebbero fatti prestare i soldi da un parente.