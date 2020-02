Coronavirus: approvate dal Consiglio dei Ministri le misure di sostegno economico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera il decreto urgente a sostegno dell’economia nelle zone colpite dal Coronavirus.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro: «Abbiamo subito messo in campo le misure a tutela della salute dei cittadini e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto l’efficacia – ha spiegato Fraccaro – Mentre in altri Paesi d’Europa si sta iniziando ora a fronteggiare l’epidemia, noi abbiamo già introdotto le norme a favore del mondo produttivo. I territori interessati ora possono ripartire e con essi anche l’Italia».

Il decreto prevede innanzitutto la sospensione dei versamenti e delle utenze, quindi per i cittadini coinvolti si interrompe il pagamento di bollette e rate dell’assicurazione. Per le Pmi è previsto l’accesso gratuito e prioritario al Fondo di garanzia, che viene rifinanziato, in modo da aiutare le aziende a rilanciare l’attività economica.

E’ stato deciso un rafforzamento delle risorse destinate al sostegno delle imprese esportatrici, e sono state approvate anche norme a sostegno dei lavoratori, soprattutto in materia di cassa integrazione e di sussidio a chi è impossibilitato a svolgere l’attività professionale.

Nel decreto anche misure specifiche per il settore del turismo, per la giustizia e per la pubblica amministrazione.

«Il Governo sta lavorando con grande serietà con l’obiettivo di tutelare la collettività e aiutare il mondo produttivo e i cittadini – ha aggiunto il sottosegretario – Salute e rilancio dell’economia sono le nostre priorità per ottenere quanto prima il ritorno alla normalità. Il prossimo passo è un nuovo provvedimento dedicato allo sviluppo dell’economia che consenta al Paese di tornare a crescere».