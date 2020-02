Coronavirus, la proposte della Regione: “Prorogare le limitazioni per altri 7 giorni”

La posizione di Regione Lombardia in merito alle restrizioni attuate per la limitazione del rischio di contagio del nuovo Coronavirus è quella di concordare con il Governo la prosecuzione per un’altra settimana dell’ordinanza in vigore da lunedì 23 febbraio (con le relative integrazioni seguite nei giorni successivi).

La proposta è stata annunciata durante la conferenza stampa in Regione dove è stato spiegato che ci sono evidenze del fatto che la strategia attuata ha avuto il sostegno da parte degli esperti. Il provvedimento dovrà essere ora concordato con il Governo.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha detto: “Vogliamo chiedere un ulteriore sforzo ai lombardi perché è importante continuare per altri sette giorni con le limitazioni contenute nell’ordinanza che riguardano la zona rossa ma anche tutta il territorio regionale”.