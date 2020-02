Coronavirus, le precisazioni del sindaco per “aggirare” lo stop ai bar dalle 18

Fare come nei ristoranti. Ecco che l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ha trovato il modo per “aggirare” la circolare regionale e ministeriale che impone la chiusura ai bar dopo le 18 per limitare la diffusione del coronavirus. La precisazione riguarda i locali che hanno tavoli (a questo punto anche i pub) e che assicureranno il servizio solo ed esclusivamente ai clienti seduti.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore al Commercio Manuela Maffioli comunicano che verranno considerati rispettosi dell’Ordinanza ministeriale-regionale relativa alle restrizioni per il contenimento del Coronavirus, in vigore su tutto il territorio lombardo, tutti i pubblici esercizi che, in presenza di tavoli, dalle ore 18.00 di ogni giorno effettueranno esclusivamente servizio al tavolo, come fanno i ristoranti.

Questi locali hanno l’obbligo di affiggere all’esterno un cartello di avviso alla clientela, in cui si precisa che, a partire dalle ore 18.00, viene effettuato SOLO servizio ristorante, servito al tavolo. A questi locali è fatto divieto di accettare altri clienti una volta esauriti i posti a sedere. Ogni comportamento diverso da quanto previsto sarà considerato in violazione dell’Ordinanza e, quindi, sanzionabile. La presente comunicazione ha valore fino a indicazioni diverse.