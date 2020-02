Coronavirus, a Legnano uffici pubblici aperti ma si chiede di usare i servizi on line

In relazione alla situazione sanitaria in atto in tutta la Regione per fermare la diffusione del coronavirus, si comunica che gli uffici comunali sono regolarmente funzionanti a Legnano.

Tuttavia, al fine di contenere l’afflusso di grandi numeri di persone, si prega, ove possibile, di rinviare di qualche giorno l’accesso alle strutture comunali e di prediligere i canali di comunicazione e i servizi on line. L’accesso agli uffici sarà comunque consentito soltanto ai cittadini direttamente interessati o a persone opportunamente delegate.

Si fa altresì presente che, in applicazione dell’ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Presidente di Regione Lombardia in data 23 febbraio, non si svolgeranno le iniziative comunali di ambito culturale in programma fino a domenica 1 marzo inclusa.

Le disposizioni sul mercato cittadino