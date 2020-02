Coronavirus, rinviata la fiera Myplant & Garden

Rinviata la fiera Myplant & Garden – il più importante salone professionale del verde in Italia, in programma a Fiera Milano Rho dal 26 al 28 febbraio 2020. Gli organizzatori hanno comunicato il rinvio della manifestazione al prossimo settembre 2020.

Una decisione scaturita dalla “gravità della imprevedibile situazione attuale”, che ha fatto sì che molti espositori stessero rinunciando a partecipare a causa del timore di contagio da coronavirus e, dall’altro lato, si registrasse la progressiva defezione di molte delegazioni italiane e internazionali di buyer per il medesimo motivo.

Considerate le circostanze, il flusso di notizie di cronaca in arrivo, e avendo a cuore in primis la salute di tutti gli espositori, visitatori e delle loro famiglie, non potendo attendere ulteriormente disposizioni in merito richieste alle Autorità, la segreteria di Myplant – con una soluzione difficile e sofferta, ma ben ponderata e dettata dal senso di responsabilità in circostanze davvero emergenziali e non prevedibili – ha comunicato il rinvio della kermesse a settembre 2020.