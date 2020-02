Coronavirus, il secondo punto sulla situazione in Regione con il Ministro della salute

Dopo la notizia di alcuni caso di contagio di Coronavirus in Lombardia, sui quali è già stato fatto il punto in una conferenza stampa in Regione Lombardia (leggi qui la notizia), ci sarà un secondo momento di aggiornamento a Palazzo Lombardia.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro della Salute, Roberto Speranza e il Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, faranno il punto sulla situazione del Coronavirus in una conferenza stampa convocata per le 17.30 a Milano presso la sede della Regione.