Cyber Challenge 2020: svolti gli Admission Test al Politecnico di Milano

Che cosa vuol dire essere “esperti di informatica“? Quest’espressione può essere intesa in molti modi differenti. Può essere un esperto colui che sa semplicemente utilizzare la rete Internet, inviare dei messaggi di posta elettronica e utilizzare i Social Network, oppure lo può essere la persona in grado di compiere operazioni più avanzate, come realizzare un sito Internet, magari acquistando un hosting economico su TopHost, utilizzare dei software specialistici quali i cosiddetti “SEO tools” o effettuare un’analisi strutturale di un sito Internet.

Hacking e cybersecurity, i volti più “deep” dell’informatica

Tutto è, evidente, molto relativo, anche in considerazione del fatto che il mondo informatico si contraddistingue per molteplici diversi “volti”.

Vi sono, tuttavia, anche dei veri e propri geni dell’informatica, dunque delle persone, assai spesso giovanissime, i quali vantano una conoscenza tale da poter compiere delle vere e proprie azioni di hacking.

L’hacking corrisponde sostanzialmente alla pirateria informatica, dunque si tratta di un’attività profondamente scorretta, oltre che di un vero e proprio reato, ma questo non significa che chi ha una conoscenza particolarmente approfondita del mondo tech sia intenzionato a spenderla in questo modo.

Al contrario, queste figure così altamente specializzate possono far valere le loro eccellenti abilità in modo “buono”, ovvero proteggendo i sistemi informatici dagli attacchi e da quant’altro di negativo può essere attuato dagli hacker in senso stretto.

Il Cyber Challenge 2020

Sulla base di quest’assunto si tiene, oramai da alcuni anni, il cosiddetto Cyber Challenge, un vero e proprio talent scout dedicato ai giovani talenti iscritti a scuola o all’università i quali vantano delle competenze tali da potersi occupare con successo di sicurezza informatica ad alti livelli.

Cyber Challenge 2020 sta entrando nel vivo proprio in questi giorni e coinvolge molteplici atenei italiani, tra cui anche il Politecnico di Milano.

Nella mattinata di lunedì 17 febbraio si sono tenuti, presso il Politecnico, gli Admission Test, tramite i quali gli allievi più meritevoli potranno accedere alle lezioni in aula, già programmate tra il mese di marzo e quello di maggio.

In questo trimestre gli allievi avranno la possibilità di affinare ulteriormente le loro competenze informatiche, ma allo stesso tempo vivranno un vero e proprio “training” per affrontare la competizione finale.

L’8 giugno 2020, infatti, si terrà la Local Challenge, la quale premierà gli informatici più meritevoli a livello locale e designerà coloro che si misureranno nella sfida finale di carattere nazionale: la National Challenge si terrà il 9 luglio 2020.

Iniziativa interessante a caccia di nuovi talenti dell’informatica

Quest’iniziativa è davvero molto interessante e considerando che, come detto, i più straordinari geni informatici appartengono oggi ad una fascia d’età molto giovane, ci sono tutte le premesse affinché la Cyber Challenge 2020 possa sfornare dei grandi talenti.

Magari saranno proprio gli allievi lombardi, quelli iscritti al Politecnico di Milano e che seguiranno le lezioni formative presso tale ateneo, ad eccellere e a combattere per il titolo nell’evento nazionale previsto per luglio. Per maggiori informazioni su Cyber Challenge, un’iniziativa sempre più nota e assolutamente attesa in tutta Italia, da Nord a Sud, si può visitare il sito Internet ufficiale, disponibile a questo link.