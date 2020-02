Da Carlotto a Malvaldi: grandi autori per il Bant

Ci saranno il premio Campiello Andrea Tarabbia e un riferimento internazionale del noir come Massimo Carlotto, ma anche l’inviato di guerra Domenico Quirico o il regista Enrico Vanzina che presenterà un libro dedicato al fratello Carlo. E’ particolarmente ricco il programma di BANT autori, la rassegna letteraria che porta gli scrittori del momento nelle undici biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario dell’Ovest Ticino. Appuntamenti di grande richiamo in programma ogni sabato pomeriggio (ad eccezione dell’incontro con Domenico Quirico programmato di domenica, il 22 marzo), sempre ad ingresso libero.

Si parte il 15 febbraio a Cameri: Massimo Carlotto presenterà “La signora del martedì”, introdotto da Piergiorgio Pulixi. Appuntamento alla biblioteca civica in via Novara 20, alle ore 15.30.

Secondo appuntamento a Mezzomerico con Francesco Recami, che il 22 febbraio presenta “La verità su Amedeo Consonni”, pubblicato con Sellerio. La presentazione si svolgerà nell’aula consiliare del Municipio, alle 15.30. Introduce Federica Mingozzi.

Il 29 febbraio la sala stucchi della biblioteca di Galliate, in piazza Vittorio Veneto, alle 16.30 ospiterà Marco Buticchi che presenterà “Stirpe di navigatori”, edito da Longanesi. Introduce Ambretta Sampietro.

Il 7 marzo alle 15.30 Andrea Tarabbia sarà alla sala Don Vandoni in piazza Sant’Anna a Bellinzago per presentare “Madrigale senza suono”, che l’ha portato alla vittoria del Premio Campiello. Introduce la giornalista Maria Paola Arbeia.

Il 21 marzo a Trecate alle ore 15.30 spazio ad Andrea Vitali che presenterà “Un uomo in mutande”, Garzanti; l’incontro si svolgerà alla biblioteca civica di Villa Cicogna, nel salone delle feste, in via Clerici 1. Introduce la giornalista aronese Milly Carli. Andrea Vitali si sposterà poi a Momo per una seconda presentazione al teatro comunale di via Marconi, alle ore 18, sempre del 21 marzo.

Domenica 22, alle ore 16, arriva uno degli appuntamenti più attesi della rassegna a Castelletto Ticino, quello con l’inviato di guerra Domenico Quirico che presenterà il suo “Cos’è la guerra” introdotto da Gianfranco Quaglia. La presentazione si svolgerà nella sala polivalente Calletti in via Caduti della libertà, alle ore 16.

Il 28 marzo a Oleggio arriverà invece Marco Malvaldi per presentare “Vento in scatola” pubblicato con Sellerio. Appuntamento alle 15.30 nella sala due del teatro civico, in via Roma 43. Introduce Federica Mingozzi.

Il 18 aprile il produttore cinematografico e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà nell’aula magna del municipio di Arona in piazza De Filippi, presenterà il libro “Mio fratello Carlo” introdotto da Maria Paola Arbeia.

Il 9 maggio la finalista premio Strega Nadia Terranova presenterà la sua ultima fatica “Addio fantasmi” nella sala consiliare del comune di Marano Ticino in via Sempione 40, alle ore 15.30, introdotta da Silvia Biasio.

Ultimo appuntamento per BANT autori a Cerano, il 23 maggio, con la scrittrice trecatese Francesca Diotallevi che presenterà “Dai tuoi occhi solamente”, romanzo di successo pubblicato daNeri Pozza. La presentazione si svolgerà in biblioteca, in viale Marchetti 1, alle ore 15.30, con l’introduzione di Federica Mingozzi.

Durante tutti gli appuntamenti di BANT autori sarà possibile dialogare con gli scrittori ed effettuare il “firma copie”. La rassegna è organizzata dal BANT in collaborazione con la Feltrinelli point di Arona. Per maggiori informazioni c’è il sito www.bibliotechebant.it.