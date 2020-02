Da Gerenzano a Gualdo Tadino: un volo di 500 km per i palloncini di Tommaso

Un volo di oltre 500 km, da Gerenzano fino a Gualdo Tadino, in Umbria. I palloncini del piccolo Tommaso, lanciati in occasione della recente Festa della Vita celebrata presso la scuola dell’infanzia Carlo Berra a Gerenzano, sono ”atterrati” su un albero a Gualdio Tadino, in provincia di Perugia.

”Nella giornata di ieri ci siamo accordi che sono atterrati su un nostro albero dei palloncini colorati con un bigliettino del bambino Tommaso della classe dei gialli, che riporta della vostra festa della vita – scrivono da Gualdo Tadino – i palloncini sono arrivati in Umbria e precisamente a Gualdo Tadino. A noi ha fatto piacere trovarli e spero faccia piacere a voi sapere dove sono arrivati”.

Una bella storia insomma, un messaggio di speranza arrivato fino in Umbria.