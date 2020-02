Dalle lingue straniere all’aperitivo vegano, ecco la settimana del Circolo Gagarin

È iniziata un’altra settimana piena di appuntamenti al Circolo Gagarin. Tra musica, letteratura e tanto altro gli appuntamenti nei locali di via Galvani sono davvero per tutti i gusti.

Si inizia mercoledì 19 febbraio con il secondo appuntamento di Parla come mangi! Le serate in lingua del Circolo Gagarin. Saranno attivi i tavoli in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Due eventi in contemporanea giovedì 20 febbraio: continua la rassegna letteraria SperimentaLET con la presentazione di Giovanissimi di Alessio Forgione e Kobe per sempre, l’omaggio a Kobe Bryant con una nuova partita proiettata.

Venerdì? Relax tra birrette artigianali, drink e i panini fatti con materie prime a km 0.

Sabato 22 febbraio nuovo appuntamento di Materia Oscura, il contenitore per le sonorità più estreme. Sul palco del Gagarin saliranno gli OvO di Bruno Dorella (Ronin) Morso e Fatty Fatty Bombo: live a partire dalle 21.30 circa, ingresso a sottoscrizione 10 euro.

La settimana si concluderà domenica 23 febbraio con l’Aperitivo vegano in collaborazione con GustoArsizio dalle 19.00, a seguire Poetry Slam nello spazio!