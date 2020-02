Diciassette treni al giorno per arrivare a Roma in cinque ore

Nella serata finale di Territori in tour ci eravamo presi un impegno con Elena Brusa Pasquè e ora lo rispettiamo. Le avevamo tirato un po’ le orecchie quando alla fine del suo intervento, dopo aver tessuto le lodi di Varese, aveva terminato il suo appassionato discorso dicendo che era un peccato che la città fosse collegata così male con Roma.

L’altro giorno ci sono di nuovo cascati anche quelli del Pd tornando a una vecchia battaglia: “vogliamo dei treni per Milano Centrale”. Un ritornello intonato da più parti anche perché per confermare la propria richiesta parte un altro ritornello: “siamo l’unico capoluogo di provincia che non ha treni per Milano Centrale”. Peccato che abbiamo tre stazioni e nei momenti di punta abbiamo fino a 8 treni all’ora. Come alcuni mesi fa, ci siamo rimessi a fare il lavoro dell’agenzia viaggi e così possiamo essere di aiuto alla presidente dell’Ordine degli architetti, ai politici locali, ma soprattutto a tutti i cittadini che devono viaggiare.

Vi sveliamo subito l’assassino rovinandovi il gusto di scoprire pian piano il risultato. Non serve più andare a Milano Centrale. Da Varese per Roma ci sono ben 17 treni al giorno, e altrettanti arrivano in città, facendo un solo cambio e impiegando cinque ore o poco più. Sono tutti di alta velocità e transitano dalla stazione di Rho Fiera.

Vi diamo una soluzione, ma poi le combinazioni sono molteplici e potete sbizzarrirvi. Per essere a Roma prima dell’ora di pranzo potete prendere il treno regionale dalla stazione dello Stato alle 7.36. Arrivate a Rho Fiera alle 8.15 e da lì la freccia rossa 9391 delle 8.33 che arriva nella capitale alle 12.35.

In dodici ore ci sono diciassette treni tutti evitando Milano Centrale. Con questi convogli da Varese arrivate a Bologna in due ore e venti e a Firenze in meno di tre ore.

TUTTI I TRENI PER ROMA DA RHO FIERA

(fermano anche a Bologna e Firenze)

Freccia rossa 7.33 – 11.35

Italo 8.20 – 12.19

Freccia rossa 8.33 – 12.35

Italo 9.20 – 13.19

Freccia rossa 9.33 – 13.35

Italo 10.20 – 14.19

Italo 12.20 – 16.19

Italo 13.20 -17.19

Italo 14.20 – 18.19

Freccia rossa 14.33 – 18.35

Italo 15.17 – 19.19

Freccia rossa 15.33 – 19.35

Italo 16.17 – 20.19

Freccia rossa 16.33 – 20.35

Italo 17.20 – 21.19

Italo 18.20 – 22.19

Italo 19.17 – 23.19

DA VARESE A RHO FIERA

Da Varese a Rho Fiera abbiamo tre treni all’ora. Ai minuti 13 e 43 sono i locali che fermano in tutte le stazioni impiegando 57 minuti. Al minuto 36 c’è il diretto che impiega 39 minuti. Tutti convogli che arrivano anche a Milano Porta Garibaldi dove transitano anche le Frecce e Italo con 15 minuti di differenza dagli orari che trovate sopra.

PER GLI AFFEZIONATI DI MILANO CENTRALE

Le combinazioni di viaggio da Centrale a Roma sono tantissime a tutte le ore sia con Italo che Trenitalia. Per raggiungere la stazione a Milano non è più necessario usare la metropolitana (poi ognuno può scegliere quello che preferisce), ma ci sono diverse combinazioni.

Con le Ferrovie Nord conviene cambiare a Saronno e ci sono uno, due treni all’ora che impiegano in tutto da Varese a Centrale circa un’ora e dieci.

Con le Ferrovie dello Stato ci sono diverse combinazioni con tre treni all’ora. Uno impiega un’ora e l’altro un’ora e venticinque minuti con un cambio prevalentemente a Rho Fiera, ma in alcuni orari anche a Busto Arsizio o Gallarate.

Per chi non ha timore a farsi 700 metri di strada a piedi c’è anche la possibilità di prendere il treno S5 (linea dello Stato) che arriva a Milano Repubblica e da lì percorrendo via Vittor Pisani si arriva in Centrale. In questo caso ci sono due treni all’ora.

