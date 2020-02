Disposta la quarantena in Puglia per i 131 passeggeri del volo Malpensa – Brindisi

Sono 131 i passeggeri che dovranno sottoporsi a quarantena come disposto dalle autorità della Regione Puglia. Si tratta dei passeggeri del volo EasyJet decollato da Milano Malpensa e atterrato all’Aeroporto del Salento di Brindisi lunedì 24 febbraio. A bordo c’era infatti il cosiddetto “paziente 1 ” della Puglia, l’uomo di 43 anni di Torricella rientrato da Codogno. Positivi al tampone erano stati trovati anche la moglie e il fratello.

Ora la task force della sanità pugliese ha disposto la quarantena anche per il resto dell’equipaggio. “Sono in corso le attività per sottoporre a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva domiciliare i passeggeri del volo con il quale il paziente è rientrato da Milano Malpensa. – ha fatto sapere il Presidente della Regione Puglia Emiliano – L’elenco ed i relativi numeri di telefono è stato ricevuto dalla compagnia aerea e fatto oggetto di una apposita ordinanza contingibile ed urgente, che sarà notificata attraverso i Carabinieri dei NAS del Comando Provinciale di Bari”.