Dote scuola 2020/2021: Istruzioni per l’uso dei sostegni economici alle famiglie lombarde

Dote Scuola è quello strumento che integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni.

Si tratta sostanzialmente di quatto contributi previsti su diversi ambiti: Materiale didattico, Merito, Buono Scuola e Sostegno disabili.

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.

La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020. Consulta a questo link quale contributo puoi richiedere, quando e come presentare la domanda.